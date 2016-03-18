Новый банк во Владивостоке откроется на "проклятом месте"

Любопытно, что некоторое время назад здесь располагался офис представительства финансовой группы БКС, однако представительству пришлось значительно сузить свое присутствие в регионе. По некоторым данным это связано с тем, что финансисты группы там и не нашли в Приморье необходимого для устойчивой работы количества «денежных мешков». Чуть позже здесь появилась вывеска питерского «Мираф-банка». Однако банк так и не успел начать работу в Приморье - 21 января у этого финансового учреждения была отозвана лицензия.