zr.media
ГлавноеВсе новости

Приморцев наградят за особое внимание к морю

18 марта 2016, 11:00
Фестиваль телевизионной документалистики "Человек и море – 2016" пройдет в Приморье по 11 номинациям. Организаторы уже принимают заявки на участие

Двенадцатый фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море — 2016» пройдет в Приморье с 20 по 26 июня. Цель мероприятия — популяризация морской теледокументалистики среди телезрителей, а также поддержка начинающих журналистов. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог». Конкурсная программа проводится по следующим номинациям: «Морская история России» — работы об открытиях, неизвестных страницах и людях морского флота; «Военно-морской флот Российской Федерации» — работы о современных достижениях и военнослужащих ВМФ; «Люди моря» — работы о людях, посвятивших себя морю; «Чистое море» — работы о проблемах экологии и сохранения мирового океана; «Подводная камера» — познавательные и образовательные программы и фильмы об исследованиях подводного мира, о природных морских; «Открывая заново» — работы о туристическом потенциале морских регионов России; «Наследники юнг» — работы о морском образовании, привлечении юношества к занятиям морскими профессиями; «Спорт» — репортажи, фильмы, программы о морских видах спорта; «Лучшая репортерская работа»; «Лучшая операторская работа»; «Лучшая режиссерская работа».

В каждой номинации участвует не более трёх работ. В номинации «Лучшая репортёрская работа» допускается участие пяти работ. Состав номинаций определяется решением отборочной комиссии фестиваля «Человек и море — 2016».

Заявку на участие в конкурсе с указанием избранной номинации необходимо направить до 1 мая 2016 г. по адресу: [email protected]

Вся информация о фестивале размещена на сайте ГТРК «Владивосток».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Охотское море#Баренцево море#Чайво-море#Чукотское море#Каспиское море#Всероссийский фестиваль «Где рождается искусство»#Японское море#Море Лаптевых#Карское море#Северное море#Берингово море#Печорское море#Средиземное море#Красное море#Шельф Черного моря#Фестиваль#Фестиваль ледяных скульптур "Полярная рапсодия"#Инициатива трех морей#Черное море#Каспийское море#Приморье#Культура
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56