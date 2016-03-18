Приморцев наградят за особое внимание к морю

Двенадцатый фестиваль телевизионной документалистики «Человек и море — 2016» пройдет в Приморье с 20 по 26 июня. Цель мероприятия — популяризация морской теледокументалистики среди телезрителей, а также поддержка начинающих журналистов. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог». Конкурсная программа проводится по следующим номинациям: «Морская история России» — работы об открытиях, неизвестных страницах и людях морского флота; «Военно-морской флот Российской Федерации» — работы о современных достижениях и военнослужащих ВМФ; «Люди моря» — работы о людях, посвятивших себя морю; «Чистое море» — работы о проблемах экологии и сохранения мирового океана; «Подводная камера» — познавательные и образовательные программы и фильмы об исследованиях подводного мира, о природных морских; «Открывая заново» — работы о туристическом потенциале морских регионов России; «Наследники юнг» — работы о морском образовании, привлечении юношества к занятиям морскими профессиями; «Спорт» — репортажи, фильмы, программы о морских видах спорта; «Лучшая репортерская работа»; «Лучшая операторская работа»; «Лучшая режиссерская работа».