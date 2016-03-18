Сахалинский горнолыжный комплекс "Горный воздух" станет ТОР

По словам Александра Галушки, столь значительные вложения регионального бюджета оправданы. Предполагается, что благодаря созданию ТОР поток туристов на Сахалин увеличится до 1 млн человек к 2025 году. Он отметил, что уже сейчас горнолыжную базу «Горный воздух» ежегодно посещают тысячи любителей горнолыжного спорта со всех уголков мира. «Благодаря снежной зиме, которая длится на Сахалине независимо от календарных обозначений, продолжительность горнолыжного сезона составляет 5 месяцев – с декабря до конца апреля. Однако комплекс работает круглый год», – уточнил Министр. Здесь функционирует современная и комфортабельная гондольно-кресельная канатная дорога, обустроены прекрасные трассы с ночным освещением. В марте 2015 года на Сахалине проходили открытый чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту, были разыграны медали чемпионата в слаломе-гиганте у мужчин и определены сильнейшие горнолыжницы в этой дисциплине среди юниорок.