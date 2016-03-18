Сеть "Хаятт" проверит отель на Корабельной набережной Владивостока

Так, только в прошлом году в Приморье были введены в эксплуатацию восемь гостиниц, три из них во Владивостоке – это «Астория» на 113 номеров, «Аврора» на 88 номеров и «AZIMUT- Владивосток» вместимостью в 378 номеров. Прекрасная гостиница открылась в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье» в Артемовском городском округе. Tigre de Cristal включает 121 номер: 73 из них категории «люкс» и «полулюкс», 38 стандартных номеров и 10 «премьер»-номеров».