Сеть "Хаятт" проверит отель на Корабельной набережной Владивостока

Вице-губернатор Приморья Олег Ежов провел рабочую встречу в Москве с вице-президентом Хаятт Интернешнл по недвижимости и развитию в России и СНГ СНГ Аояма Такуйя. Специалисты технических служб «Хаятта» в апреле приедут во Владивосток для проверки гостиницы на Корабельной набережной, чтобы убедиться в её соответствии стандартам сети отелей «Хаятт». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Стороны обсудили ход строительных работ в многофункциональном гостиничном комплексе делового типа на Корабельной Набережной Владивостока, а также процедуру soft-opening, а также стандарты и требования, предъявляемые оператором.
Вице-губернатор Приморья Ежов отметил, в строительных работах задействовано 14 подрядных организаций, более 400 человек.
«На сегодняшний день на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, а также устройство внутренних инженерных сетей – электричества, водопровода, канализации, слаботочных и силовых электрических. Специалисты строго контролируют исполнение всех технологических требований, для того чтобы обеспечить надлежащее качество работ», – сообщил Олег Ежов.
Вице-президент «Хаятт Интернешнл» подчеркнул, важно, чтобы объект соответствовал зарекомендовавшему себя по всему миру уровню бренда.
Отметим, ОАО «Наш дом – Приморье» тесно сотрудничает с руководством «Хаят Интернешнл (Европа, Африка, Ближний Восток и Юго-западная Азия» по вопросам обеспечения уровня качества и комфорта строящейся гостиницы, сопоставимого с другими отелями бренда. Так, недавно специалисты Хаятта завершили совместную отработку системы противопожарной безопасности гостиницы на Корабельной Набережной. В апреле ожидается приезд во Владивосток представителей технических служб мирового бренда.
Напомним, гостиничный фонд Приморья с каждым годом пополняется новыми объектами, увеличиваясь соразмерно развитию новых проектов.
Так, только в прошлом году в Приморье были введены в эксплуатацию восемь гостиниц, три из них во Владивостоке – это «Астория» на 113 номеров, «Аврора» на 88 номеров и «AZIMUT- Владивосток» вместимостью в 378 номеров. Прекрасная гостиница открылась в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье» в Артемовском городском округе. Tigre de Cristal включает 121 номер: 73 из них категории «люкс» и «полулюкс», 38 стандартных номеров и 10 «премьер»-номеров».
Кроме того, отель «Хёндэ» в 2015 году прошел государственную сертификацию объектов туристской индустрии и первым на Дальнем Востоке получил статус пятизвездочного отеля.
Добавим, в номерной фонд «Росконгресса», отобранный для размещения гостей и участников второго Восточного экономического форума, вошли 4 574 единицы тридцати гостиниц Владивостока. В резерве значатся еще более тысячи номеров. Общий номерной фонд Приморского края превышает 30 тысяч единиц.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Анастасии КРАСИЛЬНИКОВОЙ.