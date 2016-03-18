Три соглашения подписаны с новыми резидентами ТОР "Михайловский", "Хабаровск" и "Белогорск"

Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов подписал три соглашения с новыми резидентами территорий опережающего развития «Михайловский», «Хабаровск» и «Белогорск». Компании инвестируют в экономику Дальнего Востока России более 65,5 млн рублей, а также трудоустроят более 500 человек. Все проекты направлены на развитие сельского хозяйства и способствуют импортозамещению сырья и продуктов питания, сообщает Деловая газета "Золотой Рог". В ТОР «Михайловский» компания «ХорольАгроХолдинг» будет выращивать сою на 2500 га земли с урожайностью 10 ц/га. Компания уже имеет успешный опыт сельскохозяйственной деятельности на территории Приморского края и в рамках ТОР расширяет производственные мощности. В Хабаровском крае на территории одноименной площадки появится оптово-распределительный агропромышленный парк «Агрохаб», мощность парка по хранению – 60 тысяч тонн, мощности по переработке – 88 тысяч тонн в год. «Агрохаб» - это овощехранилище, зернохранилище, с комбикормовой переработкой и переработкой в муку. У нас на Дальнем Востоке нет ни одной мельницы, поэтому мы планируем предоставить те продукты, которые будут производиться на территории Хабаровского края. Предприятие будет заниматься переработкой продукции: мяса, молока, рыбы. Фермер у нас может брать в аренду сельскохозяйственную технику и воспользоваться услугами обученного персонала для обработки земель», - рассказала Людмила Кузнецова, генеральный директор ООО «Оптово-распределительный агропромышленный парк «Агрохаб». Еще один резидент ООО «Белхлеб» в ТОР «Белогорск» произведет капитальный ремонт цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Для комбината уже приобретено и установлено новое оборудование российского производства. Здесь будут выпускать булочки, батоны, пироги и нетрадиционные сорта хлеба. «Сельскохозяйственные проекты очень важны для Дальнего Востока. Результат деятельности этих предприятий – это качественные продукты питания и сырье отечественного происхождения. Льготы ТОРов, безусловно, огромный ресурс для развития новых предприятий, который будет иметь мультипликативный эффект для экономики Дальнего Востока», — сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов. Напомним, на сегодняшний день по 12 территориям опережающего социально-экономического развития в АО "КРДВ" поступило 108 заявок от инвесторов на сумму 444 млрд рублей. Досье "Золотого Рога": Для резидентов территорий опережающего развития действуют налоговые преференции. Общий размер страховых взносов на 10 лет составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль не превышает 5% первые 5 лет после получения первой прибыли и последующие 5 лет – 10%, из которых 0% идут в федеральный бюджет и не более 5% в региональный (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 3 лет налог на землю равен 0%. Понижающий коэффициент НДПИ (0 – 0,8) в течение 10 лет, далее применяется коэффициент 1. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок и до 40 дней сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство. Экологическая экспертиза объектов инфраструктуры проводится в течение 45 дней. Не требуется получение разрешений на привлечение иностранных работников, разрешение выдается без учета квот. Газета «Золотой Рог», Владивосток.