В Китае зарегистрирована российско-китайская компания для строительства моста через Амур

Андрей Тягло в свою очередь проинформировал о технической части строительства пограничного мостового перехода. На сегодняшний день выполнены инженерные изыскания мостового перехода, проектная документация на утверждаемую часть мостового перехода, т.е. основную часть моста, которая перекроет русло реки Амур. «Утверждена схема моста с тремя судоходными пролётами, которые будут иметь конструкцию 140 метров в длину при высоте опор 17 м. Таким образом, инженерные изыскания со стороны РФ и КНР завершены. Проект строительства в полном объёме планируется выполнить до 1 мая, до 15 июня – получить заключения государственной экспертизы, что позволит приступить к непосредственному строительству нашего уникального объекта. Что касается технических характеристик моста – мост будет иметь вторую категорию, с двумя полосами движения. Длина всего мостового перехода с примыканием будет длиной 20,2 км, с российской стороны – 12,9 км. Длина мостового сооружения, той части конструкции, которая перекрывает реку – 10 81 м», - отметил министр.