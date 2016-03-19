Атомная подводная лодка "Кузбасс" пополнила состав ТОФ

Как уже сообщале деловая газета "Золотой Рог", с 2009 года атомная подводная лодка «Кузбасс» находилась на ремонте на заводе «Звезда». Многоцелевой подводный крейсер не только восстановил технические характеристики, но и был и оснащен самой современной техникой. Теперь лодка готова к выходу в море для выполнения боевых и оперативно-тактических задач.