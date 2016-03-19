МВД хочет ограничить поездки россиян за рубеж

- Это возврат к сталинской практике, и в этом смысле Высоцкий-то прав: «Вы, как вас там по именам, вернулись к старым временам», - сказал он «Известиям». - Требовать от гражданина, который совершает частные поездки, объяснений, нет никаких оснований. Если у нас со страной отношения на уровне посольств, мы не пребываем с ней в состоянии войны, то никаких объяснений требовать нельзя. Это частное дело гражданина. Тем более что по Конституции он может свободно покидать страну и свободно туда возвращаться. Свободно, а не объясняя каждый свой шаг.