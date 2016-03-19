Прибывшие во Владивосток на лайнере "Artania" туристы разругались между собой из-за Крыма (Фоторепортаж)

В пятницу, 18 марта, во Владивосток зашел первый в 2016 году океанский лайнер. Круизное судно Artania пришвартовалось около здания морского вокзала в центре Владивостока в 7 часов утра, а покинуло столицу Приморья в 18.30 вечера, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Туристов встречал ансамбль народной песни и танца «Зариана», девушки-участницы коллектива остались на привокзальной площади на целый день, чтобы иностранцы смогли с ними сфотографироваться. Однако, как сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события, иностранцам было интереснее фотографироваться в шапке-ушанке.
Стоит отметить, что в этот раз сувенирная продукция была представлена гораздо шире, чем обычно. Кроме привычных матрешек и советских значков были прилавки с бижутерией из полудрагоценных камней, картины с пейзажами столицы Приморья, и даже изделия из моржовых бивней.
К сожалению, все это разнообразие иностранцы увидели лишь набегу. «Их так быстро погрузили в автобусы, что никто не успел ничего толком купить», - сетовали на слишком хорошую работу организаторов продавцы в ожидании времени отхода, ведь в них теплилась надежда, что покупки будут сделаны после экскурсий.
Как сообщил корреспондент «Золотого Рога», ожидания продавцов не оправдались – лишь единичные туристы отбивались от организованных групп, выходящих из автобусов, и направлялись к сувенирным лавкам.
Вопреки ожиданиям, на лайнере во Владивосток прибыли не только жители ЕС, но и граждане Украины. Так, супружеская пара из Киева решившая перед отплытием купить магнитик с видами «Золотого моста», была удивлена митингом в честь присоединения Крыма. При этом гости были вполне политкорректны в своих высказываниях и лишь намекнули о том, что дискуссия среди туристов в автобусе на эту тему была довольно жаркой.
Туристам лайнера так разрекламировали обновившийся благодаря саммиту АТЭС Владивосток, что привычно гуляющих по городу гостей в этот раз не было. Практически все из них отправились на автобусные экскурсии по городу.
Как рассказала нашему корреспонденту пожилая туристка из Германии, в ознакомительный маршрут по Владивостоку были включены территория кампусов ДВФУ, музей ДВФУ, Приморский музей имени Арсеньева, мемориал на Корабельной набережной, подводная лодка С-56 и другие городские достопримечательности. По словам фрау M., ее впечатлил тот факт, что практически на краю земли есть такой большой и современный университет мирового уровня.
В отличии от туристов, свободную прогулку по столице Приморья выбрало большинство членов команды корабля. Большинство из них отметили отличное сопровождение судна при швартовке и теплый прием с участием народного коллектива. «Наш капитан сегодня утром обратил наше внимание на то, что Владивосток действительно очень похож Сан-Франциско и я с ним полностью согласен. Мне удалось посмотреть только центр города и я удивлен, что именно здесь мне удалось увидеть европейскую архитектуру. После Владивостока судно отправится в совершенно другие пейзажи – азиатский Пусан», - рассказал мичман Артании.
ДОСЬЕ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Океанский круизный лайнер Artania вмещает в себя 1200 пассажиров. До 2005 года судно ходило под названием Royal Princess, которое ему дала принцесса Уэльская Диана. С апреля 2011 года лайнер перешёл под управление немецкого туроператора Phoenix Reisen и получил новое имя Artania.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Анастасии КРАСИЛЬНИКОВОЙ.