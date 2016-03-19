Прибывшие во Владивосток на лайнере "Artania" туристы разругались между собой из-за Крыма (Фоторепортаж)

В отличии от туристов, свободную прогулку по столице Приморья выбрало большинство членов команды корабля. Большинство из них отметили отличное сопровождение судна при швартовке и теплый прием с участием народного коллектива. «Наш капитан сегодня утром обратил наше внимание на то, что Владивосток действительно очень похож Сан-Франциско и я с ним полностью согласен. Мне удалось посмотреть только центр города и я удивлен, что именно здесь мне удалось увидеть европейскую архитектуру. После Владивостока судно отправится в совершенно другие пейзажи – азиатский Пусан», - рассказал мичман Артании.