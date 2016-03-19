Центробанк вновь перестраховался и оставил ключевую ставку без изменений

В пятницу 18 марта Центробанк принял решение сохранить уровень ключевой ставки на уровне 11% годовых, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Принимая решение о ключевой ставке, совет директоров ЦБ исходил из ожиданий более низких, чем в декабрьском прогнозе, цен на нефть, - указал регулятор. - На нефтяном рынке сохраняется избыток предложения на фоне замедления роста экономики Китая, расширения поставок нефти из Ирана и усиления конкуренции за доли рынка. Поэтому некоторое восстановление цен на нефть в последние недели может оказаться неустойчивым. Учитывая это, Банк России заложил в обновленный базовый сценарий прогноза среднюю цену на нефть в 30 долларов США за баррель в 2016 году и ее постепенное повышение до 40 долларов США за баррель к 2018 году», пишут «Известия».
ЦБ отметил: несмотря на рост цен на нефть и укрепление рубля в последние недели, накопленное ослабление рубля, произошедшее под влиянием падения нефтяных цен в конце 2015 года - начале 2016 года, всё еще оказывает проинфляционное давление и способствует сохранению высоких инфляционных ожиданий.
«Вместе с тем инфляция продолжает замедляться, - указал ЦБ. - По оценкам Банка России, годовой темп прироста потребительских цен снизился с 9,8% в январе 2016 года до 7,9% по состоянию на 14 марта 2016 года. Это ниже, чем прогноз инфляции на год вперед, опубликованный Банком России в пресс-релизе в марте 2015 года (около 9%). При принятии решения о ключевой ставке Банк России учитывал, что динамика основных макроэкономических показателей свидетельствует о меньшем спаде в экономике, чем оценивалось ранее при таком уровне нефтяных цен. Плавающий курс частично компенсирует негативное влияние внешних шоков на экономику. Ослабление рубля привело к росту конкурентоспособности российских товаров и способствовало экономическому росту в отдельных отраслях. Среди них: сельское хозяйство, пищевая, химическая и добывающая промышленность. Показатели рынка труда и загрузки производственных мощностей в последнее время оставались стабильными».
Как правило, приводя аргументы по поводу ключевой ставки, ЦБ ориентируется на уровень инфляции (в годовом выражении - 15,8% на август 2015 года). Однако в пансионате «Бор» на встрече с топ-менеджерами банков РФ в феврале 2015 года регулятор констатировал, что подход к ключевой ставке не является чисто «инфляционным». ЦБ принял три ориентира для изменения ставки: курсовая стабильность, инфляционное таргетирование, поддержка экономики, заявила тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Действующий уровень ключевой ставки (11% годовых) был установлен 11 сентября прошлого года.
15 декабря 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 6,5 п.п. - до 17% годовых. Весь прошлый год мегарегулятор последовательно снижал этот показатель. Уже 30 января 2015-го ставка уменьшилась на 2 п.п. - до 15% годовых. 13 марта - с 15 до 14%, 30 апреля - с 14 до 12,5% годовых, 15 июня - до 11,5%, 31 июля - до 11%. 11 сентября, 30 октября, 9 декабря, 29 января ЦБ оставил ставку неизменной - «учитывая сохранение значительных инфляционных рисков».
Эксперты назвали вполне ожидаемым решение ЦБ оставить действующий уровень ключевой ставки. До заседания совета директоров регулятора они отмечали, что с вероятностью в 70% ЦБ оставит ключевую ставку неизменной, а с вероятностью в 30% снизит показатель на 0,25 п.п.
По словам председателя совета директоров МДМ Банка Олега Вьюгина, инфляционные ожидания снижаются, хотя ранее регулятор опасался, что этого не будет.
- Тем не менее цена денег ЦБ для экономики около 6–7%, - отметил Олег Вьюгин. - ЦБ финансирует бюджет по нулевой процентной ставке через Резервный фонд, и банки по ставке от 11%, что в совокупности дает среднюю ставку по деньгам ЦБ в 6–7% годовых. ЦБ не может осуществлять эмиссию по ставке ниже ожидаемой инфляции. И при ожидаемой инфляции в 6–7% сегодня у него есть основания держать ключевую ставку на уровне, установленном ранее. Впрочем, уже на следующем заседании совета директоров Банка России 29 апреля вероятно снижение ключевого показателя.
По мнению Олега Вьюгина, снижение ключевой ставки на 0,25 п.п (до 10,75% годовых) возможно уже на следующем заседании совета директоров ЦБ - 29 апреля 2016 года.
Руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг считает, что у ЦБ был уникальный шанс обосновать существенное (даже более 0,25 п.п.) снижение ключевой ставки на этом заседании совета директоров, поскольку официальная статистика в феврале 2016 года отчиталась об уровне инфляции около 8%.
- Это, скорее всего, связано с эффектом высокой базы, ведь в начале 2015 года был один из самых высоких уровней инфляции в прошлом году, - указывает Роман Кенигсберг.
Впрочем, по словам Кенигсберга, высокая волатильность на товарных и финансовых рынках никуда не делась и она будет оказывать существенное влияние на инфляцию, поэтому время делать резкие движения в процентной политике еще не настало.
- Еще в начале года руководители ЦБ говорили о растущих инфляционных рисках и ограниченном маневре для снижения ставки, так что консенсус и наш прогноз состояли в том, что ставка останется неизменной до выхода обнадеживающей статистики по инфляции, - отмечает главный экономист Национального рейтингового агентства Максим Васин. - В идеале инфляция должна соответствовать 8% ориентиру или ниже, для того чтобы Банк России был в состоянии снижать ключевую ставку. Однако тенденция такова, что это вполне может произойти в обозримом будущем.
По словам главного аналитика Бинбанка Натальи Ващелюк, несмотря на снижение темпов роста потребительских цен в феврале (месячная инфляция составила 0,63% - наименьшее значение за последние пять месяцев) и улучшение инфляционных ожиданий, замеченное ЦБ, пока нет оснований утверждать, что сформировалась устойчивая тенденция к замедлению инфляции.
Накануне заседания совета директоров ЦБ председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков обратился к Эльвире Набиуллиной с просьбой снизить ключевую ставку до 10% годовых - «учитывая то, что в настоящее время уровень инфляции снизился до однозначных значений».
По данным бизнес-ассоциаций «Деловая Россия» и «Опора Россия», сразу после повышения ключевой ставки ЦБ с 10,5 до 17% годовых в декабре 2014 года ставки по кредитам для крупного бизнеса взлетели с докризисных 14–16% до 30% годовых, для малого и среднего бизнеса - с 12–16% до 25–34% и остаются на сопоставимом уровне, несмотря на снижение ключевой ставки. По розничным потребкредитам ставки находятся на уровне 30% годовых (докризисный: 18–20% годовых).
- Чтобы кредитные ставки вернулись к докризисному уровню, ключевая должна быть ниже 10% годовых, - говорит Константин Корищенко, бывший зампред ЦБ, а ныне завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС.
Ключевая ставка на текущий момент является основным инструментом денежно-кредитной политики ЦБ, ставка, по которой регулятор финансирует банки - она так или иначе влияет на ставки по кредитам и депозитам всей банковской системы.
С точки зрения валютных курсов, повышение ключевой ставки ведет к снижению спекулятивного давления на рубль и позволяет ослабить его девальвацию. Напротив, снижение ставки как правило способствует созданию дополнительного спроса со стороны банков, получивших дешевые рубли от ЦБ, на иностранную валюту.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.