Центробанк вновь перестраховался и оставил ключевую ставку без изменений

«Вместе с тем инфляция продолжает замедляться, - указал ЦБ. - По оценкам Банка России, годовой темп прироста потребительских цен снизился с 9,8% в январе 2016 года до 7,9% по состоянию на 14 марта 2016 года. Это ниже, чем прогноз инфляции на год вперед, опубликованный Банком России в пресс-релизе в марте 2015 года (около 9%). При принятии решения о ключевой ставке Банк России учитывал, что динамика основных макроэкономических показателей свидетельствует о меньшем спаде в экономике, чем оценивалось ранее при таком уровне нефтяных цен. Плавающий курс частично компенсирует негативное влияние внешних шоков на экономику. Ослабление рубля привело к росту конкурентоспособности российских товаров и способствовало экономическому росту в отдельных отраслях. Среди них: сельское хозяйство, пищевая, химическая и добывающая промышленность. Показатели рынка труда и загрузки производственных мощностей в последнее время оставались стабильными».