В России разбился самолет арабского лоукостера

Досье "Золотого Рога": Fly Dubai - low-cost (бюджетная) авиакомпания, созданная правительством Дубая при участии авиакомпании Emirates . В своем парке имеет самолеты Боинг 737-800,средний возраст которых, по данным самой flydubai, составляет чуть более трех лет. Перевозчик выполняет рейсы из Международного аэропорта Дубая по более чем 90 направлениям.