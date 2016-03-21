Фотовыставка "7 чудес Приморского края" открылась во Владивостоке

Директор туристско-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА подчеркнула, что данный фестиваль – первый в своем роде на территории Дальнего Востока. TourPhoto - это не только выставки фотографий, но и открытая площадка для любителей путешествовать с фотоаппаратом. Организаторы фестиваля ставят перед собой задачу дать творческий импульс тем, кто берет в путешествия фотокамеру, чтобы запечатлеть самые яркие моменты.