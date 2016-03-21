Из ОБЖ в школах сделают курсы спасателей

— Я интересовался методиками преподавания ОБЖ в школах и слышал очень разные отзывы на этот счет. Этот предмет пришел на смену начальной военной подготовке, который учил не только оказывать помощь, но и выживать в самых экстремальных ситуациях. Я придерживаюсь позиции, что нам нужно не инфузории-туфельки и амебы по 40 часов изучать, а больше учить жизни, — заключил законодатель.