Кредиты для населения станут еще дороже

Банки в скором времени получат законные основания для повышения ставок по кредитам населению, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как выяснили «Известия», Центробанк считает возможным ограничить долю крупнейшего кредитора - Сбербанка - в расчете среднерыночного значения полной стоимости кредита (ПСК), выше которой банки не имеют права устанавливать ставки по займам. Как следует из направленного Национальному совету финансового рынка (НСФР) письма Банка России, которое есть в распоряжении редакции, в ближайшее время соответствующие поправки в закон «О потребительском кредите» будут обсуждены с Минфином.
НСФР просил регулятора и правительство фактически исключить Сбербанк из расчета ПСК (снизить его долю в расчете на 75%), а также снизить частоту расчета ПСК в феврале 2016 года. Банкиры предупреждали: непринятие поправок приведет к еще большему сокращению розничного кредитования (за прошлый год объем розничных кредитов, выданных российскими банками, снизился в полтора раза - с 7,8 трлн до 5,2 трлн рублей).
Как указывали банкиры, с учетом доминирующей доли госбанков на рынке розничного кредитования (от 45 до 70% по кредитам разных категорий) среднерыночная ПСК постоянно снижается. При этом, отмечалось в письме, за последние три квартала ПСК по потребкредитам на год (в зависимости от суммы займа) снизилась на 4,9–9 п.п.
ЦБ согласился с аргументами банков о том, что ограничение доли Сбербанка в расчете ПСК позволит компенсировать доминирующее положение госбанков на рынке розничного кредитования за счет появления на нем менее крупных игроков и, соответственно, даст возможность получать кредиты большему числу граждан. Но предложение рассчитывать ПСК раз в полгода регулятор счел неприемлемым - с учетом нестабильности на финансовом рынке.
ЦБ ежеквартально рассчитывает и публикует значение ПСК по разным категориям займов. При этом по закону о потребкредите (ч. 10 ст. 6) «среднерыночное значение ПСК рассчитывается как средневзвешенное значение не менее чем по ста крупнейшим кредиторам по соответствующей категории потребительского кредита (займа) либо не менее чем по одной трети общего количества кредиторов, предоставляющих соответствующую категорию потребительского кредита (займа)».
По словам опрошенных «Известиями» банкиров, позиция ЦБ позволит увеличить ставки по потребкредитам. По расчетам финансистов, ПСК по займам до 100 тыс. рублей с учетом госбанков составляет 31,783% годовых, а при ограничении доли Сбербанка в расчете может достичь 38,267%. По ссудам на 100–300 тыс. рублей - 29,944% и 34,767% соответственно. По займам на суммы свыше 300 тыс. рублей - 26,752% и 28,589% годовых.
- Влияние госбанков на рыночную ПСК достаточно серьезное, - отметил начальник управления развития кредитных продуктов группы Бинбанка Вячеслав Шаламов. - С учетом того, что Сбербанк одновременно является держателем крупнейшего клиентского и в том числе зарплатного портфеля, ставки кредитования достаточно невысоки - уровень риска по известным банку клиентам традиционно ниже, равно как и ниже себестоимость выданного кредита.
По словам Вячеслава Шаламова, сейчас алгоритм расчета ПСК не предусматривает деления процентных ставок по типам клиентов, что сильно затрудняет для банков кредитование новых неизвестных клиентов, а следовательно, ограничивает конкуренцию.
- Позиция ЦБ по исключению Сбербанка - мера правильная, и она необходима для восстановления равновесия в кредитовании, - считает представитель Бинбанка. - Конкуренция строится не только на ПСК, но при этом сама ПСК - это уровень отсечения для начала работы с клиентом. Негативные последствия для банков в таком решении отсутствуют.
Начальник управления розничных продуктов департамента розничного бизнеса Локо-банка Наталья Павлунина уверена, что исключение Сбербанка из расчета своевременно скорректирует ограничение ПСК в большую сторону, а значит, положительно скажется на объемах розничного кредитования других игроков рынка.
По мнению главного экономиста Национального рейтингового агентства Максима Васина, состояние рынка будет главным образом определяться объективными макроэкономическими факторами (динамикой доходов населения, процентных ставок по фондированию коммерческих банков, уровнем занятости/безработицы), а ограничение доли госбанка будет иметь меньший эффект.
- Эта инициатива еще не поступала в Минэкономразвития, - сообщила «Известиям» Елена Лашкина, помощник министра экономического развития Алексея Улюкаева.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.