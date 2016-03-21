Кредиты для населения станут еще дороже

- Позиция ЦБ по исключению Сбербанка - мера правильная, и она необходима для восстановления равновесия в кредитовании, - считает представитель Бинбанка. - Конкуренция строится не только на ПСК, но при этом сама ПСК - это уровень отсечения для начала работы с клиентом. Негативные последствия для банков в таком решении отсутствуют.