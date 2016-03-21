НДФЛ все-таки увеличат

Авторы реформы также считают необходимым уменьшить пенсионные права тех, за кого работодатель платит меньше взносов. Речь идет о льготниках: например, компании в IT-отрасли платят страховые взносы по льготному тарифу в 14%. По словам федерального чиновника, в Минфине считают изменения справедливыми, так как, с точки зрения ведомства, сейчас за льготников платят другие работодатели. Тариф в 14% для IT-отрасли действует до 2017 года. Минкомсвязи предлагало продлить его действие до 2023 года, однако Минфин выступает против этой инициативы.