Во Владивостоке формируется "бессмертный полк" на 9 мая

ДОСЬЕ ДЕВЛОВОЙ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Акция с портретами победителей, ныне известная как «Бессмертный полк», начала свой путь 9 мая 2007 года из Тюмени. Толчок народному движению дала небольшая заметка: «Семейный альбом на параде», опубликованная накануне Дня Победы в «Тюменских известиях». Её автор Геннадий Иванов, председатель Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области, обратился к землякам с призывом выйти на празднование Победы с фотографиями родственников-фронтовиков. 9 мая 2007 года Геннадий Кириллович пронес фотографию своего отца по главной улице Тюмени. На следующий год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна, акция получила название «Парад Победителей». Через два года такие парады состоялись более чем в 20 регионах нашей страны. В Москве в 2010 и 2011 годах на Поклонной горе провели акцию «Герои Победы – наши прадеды, деды!», на которую собрались с портретами своих дедов и прадедов московские школьники вместе с родителями. В 2012 году с портретами солдат прошли томичи, тогда акция получила свое нынешнее название – «Бессмертный полк». В 2014 году 40 тысяч человек собрались на шествие в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Через год, готовясь к 70-летнему юбилею Победы, Бессмертный полк Москвы, поддержанный Общероссийским народным фронтом и Общественной палатой РФ, обратился к президенту страны с просьбой отдать народному шествию Красную площадь 9 мая. Людская река из полумиллиона человек протекла от Белорусского вокзала по Тверской на Красную площадь. Шествие Бессмертного полка стало концентрированным позитивом, возвышающим дух и дающим силы. Так полно и глубоко смысл и величие праздника Победы не раскрывались ещё никогда.