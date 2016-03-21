Во Владивостоке формируется "бессмертный полк" на 9 мая

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2016 года состоится традиционное шествие горожан - «Бессмертный полк». Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», во Владивостоке акция будет проводиться уже четвертый год.
Как сообщили газете «Золотой Рог» организаторы акции, для участия в шествии необходимо прийти 9 мая с фотографией (формат А3 на штендере) своего родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне, но не дожил до 71-й годовщины Победы, и сразу после окончания парада войск и военной техники пройти в колонне по улице Светланской.
Обращение организаторов акции:
Главным атрибутом Дня Победы вновь станут лица воинов-победителей, тружеников тыла, партизан – всех тех, кто ковал победу над врагом! В этот день – 9 мая – фотографии с их лицами не должны пылиться в старых фотоальбомах – наши фронтовики должны быть вместе с нами! Это их праздник, перешедший к нам по праву наследования.
В этом году шествие обещает быть особенно многолюдным – ведь красоту и мощь этой акции оценили большинство наших соотечественников. Более того, общая память сближает и народы бывшего СССР, и страны антигитлеровской коалиции.
Чтобы консолидировать многомиллионную армию участников Общенародного общественного движения «Бессмертный полк России», мы запустили интернет-портал POLKRF.RU. Одна из отличительных особенностей портала — использование технологий социальных сетей. Из лиц фронтовиков, из обрывочных воспоминаний о войне, сохранённых в семьях, из оставшихся документов и уцелевших писем мы сможем воссоздать целостную картину судеб солдат, частей и соединений. Дети, внуки и правнуки солдат Великой Отечественной получат возможность общаться друг с другом! Мы вместе, всем миром, начинаем создавать инструмент соединения в единое пространство памяти разрозненных знаний о войне, рассыпанных по домашним архивам.
Историческая справедливость требует помнить имена и лица солдат-победителей. Пусть в День Победы они сопровождают нас в колоннах Бессмертного полка. Пусть смотрят на нас, своих потомков. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Говоря: «Спасибо деду за Победу!», давайте гордиться не абстрактным, а своим дедом, у которого есть и фамилия, и имя, и отчество. Благодарность приобретёт должную глубину, теплоту и адресность, если каждый из нас дополнит её портретом и именем родного человека.
Соотечественники! Вступайте в ряды однополчан! Призываем вас встретить День Победы вместе со своими героями в рядах «Бессмертного полка»!
Встречаемся 9 мая!
ДОСЬЕ ДЕВЛОВОЙ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Акция с портретами победителей, ныне известная как «Бессмертный полк», начала свой путь 9 мая 2007 года из Тюмени. Толчок народному движению дала небольшая заметка: «Семейный альбом на параде», опубликованная накануне Дня Победы в «Тюменских известиях». Её автор Геннадий Иванов, председатель Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области, обратился к землякам с призывом выйти на празднование Победы с фотографиями родственников-фронтовиков. 9 мая 2007 года Геннадий Кириллович пронес фотографию своего отца по главной улице Тюмени. На следующий год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна, акция получила название «Парад Победителей». Через два года такие парады состоялись более чем в 20 регионах нашей страны. В Москве в 2010 и 2011 годах на Поклонной горе провели акцию «Герои Победы – наши прадеды, деды!», на которую собрались с портретами своих дедов и прадедов московские школьники вместе с родителями. В 2012 году с портретами солдат прошли томичи, тогда акция получила свое нынешнее название – «Бессмертный полк». В 2014 году 40 тысяч человек собрались на шествие в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Через год, готовясь к 70-летнему юбилею Победы, Бессмертный полк Москвы, поддержанный Общероссийским народным фронтом и Общественной палатой РФ, обратился к президенту страны с просьбой отдать народному шествию Красную площадь 9 мая. Людская река из полумиллиона человек протекла от Белорусского вокзала по Тверской на Красную площадь. Шествие Бессмертного полка стало концентрированным позитивом, возвышающим дух и дающим силы. Так полно и глубоко смысл и величие праздника Победы не раскрывались ещё никогда.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.