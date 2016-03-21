Во Владивостоке состоится педагогический конгресс

В первый день конгресса пройдет панельная дискуссия руководителей муниципальных общеобразовательных организаций «Успешная школа сегодня – что это такое?», будут работать презентационные площадки, где педагоги представят свой опыт освоения и внедрения технологий деятельностного подхода, пройдёт научно-методическая педагогическая конференция «Актуальные проблемы реализации ФГОС».