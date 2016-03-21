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Во Владивостоке состоится педагогический конгресс

21 марта 2016, 13:25
Представители коллективов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования обменяются инновационным педагогическим опытом

23 марта во Владивостоке стартует двухдневный конгресс педагогических работников муниципальных образовательных организаций «Современные образовательные технологии: теория и практика».

Как сообщили газете «Золотой Рог» в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, целью конгресса является представление образовательных инноваций для обеспечения введения и реализации федеральных образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного и общего образования.

В ходе конгресса представители коллективов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования обменяются инновационным педагогическим опытом, примут участие в панельных дискуссиях, тематических конференциях и семинарах. Также в рамках мероприятия запланирован форум молодых специалистов.

Торжественное открытие конгресса состоится 23 марта в 10 часов в гимназии № 1 (ул. Уборевича, 8).

В первый день конгресса пройдет панельная дискуссия руководителей муниципальных общеобразовательных организаций «Успешная школа сегодня – что это такое?», будут работать презентационные площадки, где педагоги представят свой опыт освоения и внедрения технологий деятельностного подхода, пройдёт научно-методическая педагогическая конференция «Актуальные проблемы реализации ФГОС».

24 марта состоится форум молодых специалистов. Программа форума предусматривает различные формы повышения уровня методической и психологической грамотности молодых педагогов, развитие креативных способностей и первичное обобщение педагогического опыта. Участниками форума станут педагоги, имеющие стаж работы не более 3 лет, и их наставники.

В этот же день пройдёт семинар «Создание управленческих условий в общеобразовательной организации для реализации качественного образования» для руководителей учреждений образования.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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