Аграрии Приморья готовятся к посевной

В то же время банки в этом году предлагают более щадящие условия для сельхозпроизводителей. Даже Россельхозбанк, отличающийся традиционно от других банков более высокой ставкой по кредитам, в этом году, по словам Виктора АМЕЛИНА, директора ООО «Сатурн-2», готов предоставить кредиты на посевную под 19% годовых, тогда как в прошлом году его ставка была на уровне 23,5%. Впрочем, другие банки, финансирующие посевную, например Сбербанк или Примсоцбанк, давали кредиты сельхозпроизводителям под 19% и в прошлом году. В этом же году для отдельных сельхозпроизводителей были предложения даже под 12,5% годовых.