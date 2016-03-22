Бизнес-гороскоп: Козерогам советуют не упираться рогами

РАК. Особо богатым на этой неделе вы себя чувствовать не будете, но на необходимые покупки у вас деньги будут. В среду вероятны денежные поступления, которые, однако, быстро растворятся в новых расходах. Четверг - удачный день для заключения сделок и покупки ценных бумаг.