Бизнес-гороскоп: Козерогам советуют не упираться рогами

Гороскоп с 22 по 28 марта от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
ОВЕН. В первой половине недели денежных поступлений не предвидится, зато возможны непредвиденные траты во вторник и среду. Однако в пятницу возможно улучшение вашего финансового положения.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь быть предельно осторожны и аккуратны в деловой сфере. Не обольщайтесь в среду и в четверг, сколь бы заманчиво ни выглядели предложения: скорее всего, вас обманут. Избегайте ненужных трат, не стоит сейчас ходить по дорогим бутикам.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе никаких материальных затруднений возникнуть не должно. За трудолюбие и новые идеи вас могут премировать в четверг или в пятницу. Не исключено также и повышение по службе.
РАК. Особо богатым на этой неделе вы себя чувствовать не будете, но на необходимые покупки у вас деньги будут. В среду вероятны денежные поступления, которые, однако, быстро растворятся в новых расходах. Четверг - удачный день для заключения сделок и покупки ценных бумаг.
ЛЕВ. В пятницу вероятны позитивные изменения на службе, которые будут связаны с улучшением финансового положения. В субботу не стоит экономить на всем. Сделайте подарок близким людям, они оценят его по достоинству.
ДЕВА. Финансовое положение сейчас не вызывает особого беспокойства, но новых доходов на этой неделе не предвидится. Зато есть шанс поработать на будущее, скорее всего представится он в среду. Вам важно его не упустить.
ВЕСЫ. У вас, похоже, грандиозные планы, но не забывайте о том, что они нуждаются в определенных вложениях, следовательно ваши финансы заметно поубавятся. Так что от крупных покупок пока лучше воздержаться.
СКОРПИОН. Вторник может оказаться удачным днем, как предсказывают звезды, вам возвратят старые долги. В среду вероятна сверхурочная работа, но и заплатят за нее весьма достойно. Проблем с деньгами у вас в ближайшее время не предвидится.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник и вторник вам лучше держаться подальше от магазинов, результаты приобретений могут вас сильно разочаровать, а ваши финансы при этом будут стремительно таять. За покупками можно будет отравиться в выходные.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь проявить внимание к просьбам начальства, будьте осторожны с деловыми бумагами, особенно если они связаны с крупными суммами денег. В конце недели вероятны денежные поступления, как вознаграждение за ваш усердный труд.
ВОДОЛЕЙ. Финансовые ресурсы у вас сейчас ограничены, поэтому максимально рационально распоряжайтесь ими. В среду или четверг возможны непредвиденные расходы. Не доверяйте чрезмерному оптимизму партнеров и коллег. Все проверяйте лично.
РЫБЫ. Финансовое положение сейчас не вызывает особенного беспокойства. Во вторник и четверг на вас навалится много работы. Придется на время забыть о личной жизни. Воскресенье - лучший день для выгодных и качественных покупок.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.