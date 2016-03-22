Бизнесу: как сохранить клиентов при переезде

Решить все три задачи сразу – сохранить постоянных клиентов, уменьшить зависимость от оператора связи и сократить затраты на телефонию – можно с помощью Виртуальной АТС Mango Office. Для ее использования нужны только телефоны (или компьютеры с гарнитурой) и доступ в интернет. Благодаря этому бизнес экономит на внедрении и поддержке решения, избегает риска остаться без связи из-за выхода офисной АТС из строя.