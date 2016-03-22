Бизнесу нужна ИТ-инфраструктура

В проект дорожной карты вошли предложения от бизнеса по повышению качества и доступности мобильной связи и интернет-услуг
Насколько предприниматели Приморья удовлетворены качеством предоставления услуг связи? Ответ на этот вопрос искали представители администрации Приморского края, эксперты и предприниматели на заседании экспертной группы, которая обсуждала проект дорожной карты «IT инфраструктура» в рамках внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Приморском крае, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Это уже третье обсуждение дорожной карты, которое прошло в Приморье в новом формате - с применением проектного подхода.
Систему проектного подхода к управлению, в том числе и при реализации государственных программ, президент РФ Владимир ПУТИН поручил внедрить на территории всей страны. Приморский край поручение выполнил в числе первых: по поручению губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО работа по созданию в краевой администрации департамента проектного управления и соответствующей информационной системы ведется с прошлого года. Это означает, что в повседневной работе специалисты администрации теперь применяют проектный подход. Он подразумевает ориентацию на измеримый результат при изначальной заданности времени и ресурсов. Проектный подход универсален - его можно применять в любых областях деятельности. По словам вице-губернатора Приморья Сергея НЕХАЕВА, впервые новый подход реализуется в Приморье в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края», направленной на повышение инвестиционной привлекательности края.
«Административная реформа призвана повысить эффективность процессов, - считает заместитель главы региона. - Внедрение проектного управления в рамках национальных стандартов в аппарат исполнительной власти Приморья позволит снизить административные барьеры, улучшить основные показатели эффективности и в конечном итоге повысить инвестиционную привлекательность региона», - отметил Сергей Нехаев.
По словам и.о. директора департамента проектного управления Приморского края Кристины ШУВАЛОВОЙ, «система управления проектами - это новое качество работы государственных служащих, новая проектная культура, в которой на первый план выходит личная ответственность каждого участника команды проекта за достижение поставленных задач».
Дорожная карта «IT-инфраструктура» стала третьим документом, вынесенным на суд экспертного сообщества. Представляя ее, директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья КРАСИЛЬНИКОВ отметил, что в 2014 году по показателю «Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг» Приморский край вошел в группу Е Национального рейтинга со значением этого показателя 3,4 (из возможных 5). В 2015 году край переместился в группу D. В целом в Приморском крае удовлетворенность предпринимателей качеством услуг выше, чем в среднем по стране, а по доступности к информации в сети Интернет Приморский край занимает первое место среди субъектов ДФО.
«Говоря о повышении удовлетворенности предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг, стоит отметить, что администрация Приморского края не может каким-либо образом влиять на операторов мобильной связи в плане снижения цены или увеличения зоны покрытия: все федеральные операторы, работающие на территории Приморского края, - самостоятельные юридические единицы. Планируя свое развитие, они исходят из соображений экономической целесообразности, - говорит Илья Красильников. - Мероприятия дорожной карты и, следовательно, усилия органов власти направлены, прежде всего, на то, чтобы выстроить конструктивный диалог между предпринимателями и операторами связи. Наша задача - обеспечить более полное взаимодействие бизнеса, являющегося потребителем услуг и компаний связи. Мы хотим обеим сторонам дать возможность максимально услышать друг друга. Предполагаем для этого использовать самые разнообразные площадки, причем не только в крупных городах Приморья, но и на отдаленных территориях. Мы стремимся к тому, чтобы совместить пожелания бизнеса и планы развития услуг операторов связи. Со стороны администрации края мы готовы оказывать содействие в устранении административных барьеров, которые возникают у операторов, помогать в решении каких-то сложных проблем».
Юлия ПАК, от имени «Общественного совета предпринимателей Приморья», внесла в дорожную карту предложение о проведении более полного мониторинга доступности мобильной связи и сети интернет.
«Чтобы понять, как улучшить ситуацию, нужно для начала выявить проблемы, - считает она. - Эту работу мы можем взять на себя. Кроме этого, мне кажется, нам необходимо собрать за круглым столом представителей сотовых компаний и тех, кто курирует автоматизированные системы, с тем, чтобы понять все технические нюансы».
В завершение встречи предприниматели заполнили анкеты, внеся в проект свои предложения. Все они войдут дорожную карту «ИТ-инфраструктура», которую уже в ближайшее время утвердит губернатор Приморья.
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.