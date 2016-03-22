Бизнесу нужна ИТ-инфраструктура

«Говоря о повышении удовлетворенности предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг, стоит отметить, что администрация Приморского края не может каким-либо образом влиять на операторов мобильной связи в плане снижения цены или увеличения зоны покрытия: все федеральные операторы, работающие на территории Приморского края, - самостоятельные юридические единицы. Планируя свое развитие, они исходят из соображений экономической целесообразности, - говорит Илья Красильников. - Мероприятия дорожной карты и, следовательно, усилия органов власти направлены, прежде всего, на то, чтобы выстроить конструктивный диалог между предпринимателями и операторами связи. Наша задача - обеспечить более полное взаимодействие бизнеса, являющегося потребителем услуг и компаний связи. Мы хотим обеим сторонам дать возможность максимально услышать друг друга. Предполагаем для этого использовать самые разнообразные площадки, причем не только в крупных городах Приморья, но и на отдаленных территориях. Мы стремимся к тому, чтобы совместить пожелания бизнеса и планы развития услуг операторов связи. Со стороны администрации края мы готовы оказывать содействие в устранении административных барьеров, которые возникают у операторов, помогать в решении каких-то сложных проблем».