Дальнегорску прописали ТОР

По мнению Глеба ЗУЕВА, который несколько лет возглавлял горнорудную компанию «Дальполиметалл», создание ТОР в Дальнегорске поможет оживить территорию. «Думаю, что на сегодня это единственный из существующих инструмент, который поможет комплексно развивать такие отдаленные от экономических центров и инфраструктуры территории. Создание ТОР в первую очередь поможет поддержать базовую - горнорудную - отрасль, на которой основана ее экономика, а также развивать в районе другие виды деятельности».