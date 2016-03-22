Дальнегорску прописали ТОР

Статус территории опережающего развития должен позволить городу уйти от монопрофильности и реализовать новые бизнес-проекты
В рамках реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» специалисты краевой администрации и Дальнегорского городского округа совместно подготовили заявку на создание в Дальнегорске территории опережающего социально-экономического развития, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Заявка уже отправилась в правительство РФ. У города есть шансы на получение такого статуса, так как он входит в список моногородов. В настоящее время правительство перезагружает программы поддержки моногородов, обещая не жадничать и помогать не только самым проблемным, но всем моногородам, которые защитят свои инвестиционные проекты.
- ТОР в Дальнегорске будет отличаться от действующих в крае территорий опережающего развития тем, что здесь мы не будем обеспечивать инфраструктуру, - сказал губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. - Однако предприниматели получат весь пакет льгот, которые предусмотрены законом для ТОР.
Моногорода получают поддержку из нескольких источников: по линии Минтруда, Минэкономики, через программы, унаследованные ведомством от Минрегиона, и программы поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонда развития моногородов. Однако бюджет Минэкономразвития на 2016 год на эти цели почти уполовинен.
Поэтому дополнительной мерой поддержки, недавно запущенной правительством, станет придание кризисным монопрофильным городам статуса территории опережающего развития (ТОР). По словам первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, правительство, что касается ТОР, «не будет жадничать» и в случае прохождения чиновниками обучения и защиты инвестпроектов будет рассматривать документ о придании статуса ТОР любому моногороду.
По мнению Глеба ЗУЕВА, который несколько лет возглавлял горнорудную компанию «Дальполиметалл», создание ТОР в Дальнегорске поможет оживить территорию. «Думаю, что на сегодня это единственный из существующих инструмент, который поможет комплексно развивать такие отдаленные от экономических центров и инфраструктуры территории. Создание ТОР в первую очередь поможет поддержать базовую - горнорудную - отрасль, на которой основана ее экономика, а также развивать в районе другие виды деятельности».
По словам главы Дальнегорска Игоря САХУТЫ, в муниципалитете планируется реализовать сразу несколько крупных проектов. Это создание в округе агропромышленного комплекса, безотходной лесопереработки, комплексной системы по обращению с твердыми бытовыми отходами.
Поможет ли создание ТОР ускоренному социально-экономическому развитию Дальнегорска, насколько реально воплощение этой идеи и в какие сроки, «Золотой Рог» поинтересовался у заведующего Лабораторией территориально-хозяйственных структур Тихоокеанского института географии ДВО РАН, д.г.н. Анатолия МАШКОВА. Вот что ответил эксперт.
- В городе разработано несколько десятков инвестиционных проектов, реализация которых может существенно изменить сложившуюся негативную ситуацию. Проблема в инвесторах. Поэтому благоприятные условия для бизнеса, которые могут появиться в случае предоставления городу статуса территории опережающего развития (ТОР), следует рассматривать как дополнительный импульс для улучшения инвестиционного климата.
При оценке возможностей воплощения идеи создания ТОР в Дальнегорске следует принимать во внимание сложную экономическую ситуацию, в которой находится Россия сейчас и, скорее всего, будет находиться достаточно продолжительное время. Поэтому если решение о создании ТОР и будет принято, то его действие будет продолжаться скорее всего, недолгое время (кратко- и среднесрочная перспектива).
В качестве альтернативы механизму экономического роста при помощи реализации ТОР следует рассматривать более общую концепцию внешнеэкономического сотрудничества Дальнего Востока России и Китая.
В настоящее время такое сотрудничество следует рассматривать в целом как перспективную стратегию социально-экономического развития ресурсодобывающих городов. Поскольку КНР реализует программы обеспечения своей экономики необходимыми сырьевыми ресурсами, создание совместных российско-китайских компаний обеспечит стабильный экспорт наших природных ресурсов (руды, полуфабрикатов, готовых металлов) в КНР.
На наш взгляд, нельзя игнорировать успешный опыт Китая по заимствованию передовых технологий. Благоприятные условия, которые создают ТОР, следует рассматривать как дополнительный стимул для привлечения инвесторов, - отметил эксперт.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.