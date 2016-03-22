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Дальневосточники не считают свою зарплату достойной

22 марта 2016, 14:25
Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос среди жителей Дальнего Востока

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос среди жителей Дальнего Востока и выяснила: на что они в основном тратят свою зарплату? И считают ли ее размер достойным?

Большинство (40%) ответили, что их заработная плата с трудом покрывает ежедневные затраты, 30% отметили, что не покрывает вообще, 30% заявили, что зарплаты им хватает.

Интересно, что больше всего тех, кому хватает их основного дохода, - на Дальнем Востоке (30%), а также среди жителей Москвы и области (32%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (30%).

Основные статьи расходов для большинства опрошенных – еда (78%), коммунальные расходы (43%), транспорт/автомобиль (38%), аренда жилья/ипотека (34%), расходы на детей (25%) и выплата кредитов (30%).

Со сложившейся ситуацией нехватки денег все справляются по-разному: каждый третий - благодаря общему семейному бюджету и поддержке второй половины, чуть меньше имеют дополнительный сторонний заработок, а каждый четвертый полагается на помощь родителей.

Считают ли Дальневосточные пользователи сайта hh.ru свою зарплату достойной? Положительно на этот вопрос ответили только 2% участников опросов. «Нормальной» ее назвал каждый четвертый (24%), а 37% уверены, что достойной собственную зарплату назвать никак нельзя.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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