Дорога на острове Русском "уперлась" в Минобороны

В администрации Владивостока разработан проект реконструкции дорог на острове Русском, который предполагает строительство полноценной асфальтобетонной дороги - с водоотведением, освещением и другой необходимой инфраструктурой, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Однако реконструкция может начаться только после того, как земля будет передана из ведения Минобороны в муниципальную собственность.
По словам зам. главы администрации Владивостока Леонида ВИЛЬЧИНСКОГО, общая протяженность дороги, согласно проекту, составит 26,3 км, и пройдет она от коммунальной зоны до пролива Старка и бухты Боярин.
Реконструкция дороги разбита на пять этапов. Проектная документация по четырем из пяти участков реконструкции прошла государственную экспертизу. Предположительная стоимость строительства - 1,9 млрд руб. Начало строительства дороги было запланировано на 2015 год, и средства на это были предусмотрены в бюджете. Однако в связи с тем, что передача земель в собственность муниципалитета не состоялась, деньги были перераспределены на другие нужды.
Как сообщили в управлении муниципальной собственности администрации Владивостока, городские власти уже не раз обращались в Министерство обороны РФ с официальными письмами о передаче в муниципальную собственность земельных участков, необходимых для строительства дорог. Однако пока военное ведомство никаких действий не предпринимает.
В настоящее время вновь направлены официальные письма в ряд федеральных ведомств.
При положительном решении вопроса оформления земли работы могут начаться в кратчайшие сроки. Средства на строительство будут предусмотрены как в городском, так и в краевом бюджете.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.