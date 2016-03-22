Дорога на острове Русском "уперлась" в Минобороны

Реконструкция дороги разбита на пять этапов. Проектная документация по четырем из пяти участков реконструкции прошла государственную экспертизу. Предположительная стоимость строительства - 1,9 млрд руб. Начало строительства дороги было запланировано на 2015 год, и средства на это были предусмотрены в бюджете. Однако в связи с тем, что передача земель в собственность муниципалитета не состоялась, деньги были перераспределены на другие нужды.