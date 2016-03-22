Еще 22 приморские семьи справляют новоселье

Благодаря государственной программе Приморского края на сегодняшний день в регионе уже расселены жители 325 из 558 аварийных домов
В поселке Подъяпольское Шкотовского района на прошлой неделе впервые за последние двадцать пять лет состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового трехэтажного многоквартирного дома на ул. 40 лет Октября, 11. Как раз по соседству с недостроенным в годы перестройки 98-квартирным кирпичным домом, строившимся тогда для судоремонтников, но так и не законченным, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
В торжественной обстановке ключи от квартир площадью 24 и 42 кв. метра получали 22 семьи. В новострой переселили жителей трех аварийных домов: два из них были признаны непригодными для проживания, третий - общежитие - сгорел.
Вице-губернатор Олег ЕЖОВ на торжественном мероприятии отметил, что реализация краевой программы в Приморье продолжится ускоренными темпами. «На сегодняшний день уже расселены жители 325 домов из 558-ми. В прошлом году было построено 15 многоквартирных домов в 10 муниципалитетах края. В программе участвуют практически все районы Приморья. У руководителей на местах есть определенный инструментарий: помимо стройки, это покупка жилья на вторичном рынке либо оплата выкупной стоимости квартир. Реализация программы находится на личном контроле губернатора. Мы работаем в тесном контакте с местными властями, в каждом муниципалитете свои трудности, и зачастую темпы работ не устраивают ни заказчиков, ни будущих жильцов. Губернатор Приморья достаточно жестко выразил свою позицию - недобросовестных застройщиков ждут прокурорские проверки и судебные разбирательства, а муниципалитеты - штрафные санкции за срыв сроков президентской программы», - подчеркнул вице-губернатор.
Глава Подъяпольского сельского поселения Владимир СТРИЖКИН сказал, что администрация поселения еще в 2011 году разработала программу, предусматривающую строительство этого дома, а в 2014 году строительная организация выиграла конкурс на ведение подрядных работ. В течение минувшего года дом был возведен, и, хотя он относится к экономклассу, другого жилья подобного качества в поселке на сегодня нет.
Начальник отдела капстроительства строительной организации Максим ГОНЧАРУК твердо уверен, что качество работ, выполненных строителями, не подведет и сегодня всем видно, что этот дом действительно стал украшением поселка.
А после того, как выступившие традиционно разрезали красную ленточку, новоселы и гости прошли в дом и убедились, что буквально на следующий день в квартиры можно заезжать – входящих встретили симпатичные коридорчики с мозаичным полом. В квартирах – вся сантехника, люстры, скромная, но приятная чистовая отделка, настланные полы, пластиковые окна.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.