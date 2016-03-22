Еще 22 приморские семьи справляют новоселье

Вице-губернатор Олег ЕЖОВ на торжественном мероприятии отметил, что реализация краевой программы в Приморье продолжится ускоренными темпами. «На сегодняшний день уже расселены жители 325 домов из 558-ми. В прошлом году было построено 15 многоквартирных домов в 10 муниципалитетах края. В программе участвуют практически все районы Приморья. У руководителей на местах есть определенный инструментарий: помимо стройки, это покупка жилья на вторичном рынке либо оплата выкупной стоимости квартир. Реализация программы находится на личном контроле губернатора. Мы работаем в тесном контакте с местными властями, в каждом муниципалитете свои трудности, и зачастую темпы работ не устраивают ни заказчиков, ни будущих жильцов. Губернатор Приморья достаточно жестко выразил свою позицию - недобросовестных застройщиков ждут прокурорские проверки и судебные разбирательства, а муниципалитеты - штрафные санкции за срыв сроков президентской программы», - подчеркнул вице-губернатор.