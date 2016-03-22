Количество безналичных платежей в устройствах самообслуживания Сбербанка достигло 75 процентов

Количество безналичных платежей в устройствах самообслуживания Сбербанка увеличилось за 2015 год на 15 п.п. и достигло 75%. Об этом сообщил Деловой газета "Золотой Рог" директор Центра управления сетью устройств самообслуживания Сбербанка Сергей Панюшкин.
«Рост безналичных платежей – важная стратегическая цель Сбербанка, – отметил Сергей Панюшкин. – Безналичные платежи, в том числе через устройства самообслуживания, выгодны и клиентам, и банку».
Спикер рассказал о качественных изменениях в работе банкоматов Сбербанка. Так, например, в устройствах появились динамический таймер и звуковое оповещение, что помогает клиентам не забывать карты и деньги в банкомате. В случае сбоев в каналах связи срабатывает механизм гарантированной доставки транзакций. Если в банкомате запрошена сумма, не соответствующая кратности купюр в банкомате, клиенту будет предложена альтернатива (например, снять не 1100, а 1000 либо 1500).
Теперь в банкоматах Сбербанка появился функционал не только для частных клиентов, но и для корпоративных: взнос наличных на расчетный счет в любое удобное время с зачислением в режиме онлайн.
Сеть устройств самообслуживания Сбербанка насчитывает 86 тыс. банкоматов. «В течение месяца банкоматами пользуется в среднем 60 млн уникальных клиентов – владельцев карт Сбербанка – это больше половины взрослого населения России», – подчеркнул Сергей Панюшкин.
На Дальнем Востоке парк устройств самообслуживания Сбербанка сегодня составляет 3,7 тысяч штук.
Досье "Золотого Рога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.