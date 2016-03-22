Количество безналичных платежей в устройствах самообслуживания Сбербанка достигло 75 процентов

Спикер рассказал о качественных изменениях в работе банкоматов Сбербанка. Так, например, в устройствах появились динамический таймер и звуковое оповещение, что помогает клиентам не забывать карты и деньги в банкомате. В случае сбоев в каналах связи срабатывает механизм гарантированной доставки транзакций. Если в банкомате запрошена сумма, не соответствующая кратности купюр в банкомате, клиенту будет предложена альтернатива (например, снять не 1100, а 1000 либо 1500).