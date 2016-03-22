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Магазины "шаговой доступности" во Владивостоке попались на завышении цен

22 марта 2016, 18:25
Жалобы на работу ряда магазинов шаговой доступности поступили на телефон "горячей линии"

Жалобы на работу ряда магазинов шаговой доступности поступили на телефон «горячей линии» департамента лицензирования и торговли Приморья. Рейд специальной рабочей группы подтвердил, что наценка на некоторые социально значимые продукты питания завышена, а условия реализации продукции нарушаются, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

0Как сообщили специалисты департамента, жители края пожаловались на высокие торговые надбавки на социально значимые продукты питания, реализацию продукции с истекшим сроком годности и несоблюдение санитарного законодательства в двух магазинах шаговой доступности на улице Нерчинской во Владивостоке.

Участники рабочей группы, в которую вошли представители департамента, Роспотребнадзора, краевого управления антимонопольной службы и прокуратуры, выяснили, что в продуктовом магазине на Нерчинской, 2 действительно применяются высокие наценки.

«Лук репчатый продается с наценкой почти 167% по цене 40 рублей за килограмм, когда его закупочная цена - всего 15 рублей. Надбавка 92% установлена на картофель. Здесь он продается по 50 рублей за килограмм при закупочной цене 26 рублей. 57% добавил продавец к закупочной цене моркови и установил цену 55 рублей за килограмм. Мясо птицы реализуется по 187 рублей за килограмм, закупочная цена - 129,5 рублей, таким образом торговая надбавка магазина составляет 44%. Наценка в районе 37% установлена на яйца куриные, сахар и рис. Торговая надбавка на хлеб «Подольский» - более 14%», - сообщили специалисты департамента.

Рабочая группа также проверила магазин «Копейка» на Нерчинской, 46. Здесь специалисты обнаружили иной подход к ценообразованию. На сахар и хлебобулочные изделия установлена наценка в районе 10%, на остальные товары - от 20% до 30%.

«Лук здесь стоит 22 рубля за килограмм, морковь - 47, картофель - 38 рублей. На мясо птицы установлена наценка 30%, его розничная цена - 177 рублей за килограмм. Торговая надбавка на куриные яйца - 23%, на рис - около 30%, на молоко - чуть более 24%», - отметили участники рейда.

Зам. директора департамента лицензирования и торговли Татьяна ШИВЫДКИНА по итогам проверки сообщила, что в обоих магазинах зафиксированы нарушения условий реализации продукции.

«Мы обнаружили товары, сроки годности которых продавцы не смогли подтвердить документами. То есть нет гарантии, что товар не просрочен. Такая продукция снимается с реализации и уничтожается», - подчеркнула она. За все эти нарушения надзорные органы привлекут продавцов к административной ответственности, а департамент проведет работу с руководителями предприятий торговли по снижению наценок на социально значимые продукты питания.

В крае создана и работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов ее работы - формирование в краевом предприятии «Госпродагентство» запаса овощей и круп для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам. В департаменте также организована работа телефона «горячей линии» (423) 2-215-418. Каждое сообщение проверяется в ходе рейдов.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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