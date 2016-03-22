Мировых контейнерных операторов "привяжут" к РПК

- В итоге была создана уникальная логистическая технология, не имеющая аналогов в России, - отметил представитель холдинга. - Наши договоренности с компанией ZIM и с китайскими партнерами позволяют задействовать технологию «1 контейнер - 1 мир». Что это такое? Представьте себе, например, груз кофе, следующий из Южной Америки в Муданьцзян (Китай) на контейнеровозе ZIM. После выгрузки на РПК в Славянке контейнер доставляется до места назначения, где после выгрузки вновь загружается китайским товаром и доставляется в Славянку - для дальнейшей перегрузки через РПК опять на контейнеровоз ZIM с последующей отправкой по всему миру в зависимости от последующих портов захода линии.