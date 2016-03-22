На Дальнем Востоке мобильные операторы продолжают инвестировать в модернизацию

За прошедший год услуги мобильного 4G-интернета стали доступны жителям Уссурийска – второго по численности населения города Приморья, а также соседних населенных пунктов – поселка Новошахтинского, села Михайловка. Для повышения качества связи и расширения покрытия дополнительные базовые станции LTE были установлены во Владивостоке и Артеме. Таким образом, сегодня в зоне покрытия сети 4G+/LTE «МегаФона» в Приморье, которая включает города Владивосток, Уссурийск, Артем и ряд небольших населенных пунктов, проживает более 40% населения края. В 2015 году дата-трафик в сети LTE оператора в Приморском крае вырос в 5 раз. В настоящее время LTE-сети «МегаФона» действуют в 77 регионах РФ. Количество базовых станций оператора в прошлом году увеличилось на 9,9%, до 113,23 тыс. При этом число БС LTE выросло на 24%, до 23 тыс, БС 3G - на 11%, до 42,28 тыс. Абонентская база оператора за 2015 год выросла на 6,4% (4,6 млн sim-карт), до 76,8 млн.