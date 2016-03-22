На Дальнем Востоке мобильные операторы продолжают инвестировать в модернизацию

Дальневосточный телеком-бизнес привыкает работать в новых условиях – сложной макроэкономической ситуации со снижением потребительских расходов на фоне падения рубля. Тем не менее ведущие операторы не собираются экономить на инвестиционной программе и продолжают вкладываться в развитие и модернизацию сетей, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Сегодня больше всего приходится вкладываться ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2), активно сокращающему расстояние от лидеров рынка – ПАО «МегаФон» и ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС), которые, по большому счету, сосредоточились на точечных проектах. Подробнее о своих планах операторы рассказали Деловой газете «Золотой Рог». Теle2 отставать не собирается
ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) в 2016 году инвестирует в развитие сети в Приморском крае 139 млн рублей. Средства будут направлены на замену более 500 базовых станций (БС), а также оборудования коммутационного и транспортного уровней, пакетной передачи данных и радиоподсистемы.
Проект планируется завершить до конца 3 квартала 2016 года. В рамках модернизации будет использоваться оборудование производства Ericsson, которое заменит установленные в предыдущие годы базовые станции различных вендоров. «Приведение инфраструктуры связи к типовому технологическому стандарту позволит повысить управляемость сети и снизить издержки на ее содержание и обслуживание», - поясняет компания.
Модернизация сети предусматривает несколько этапов. На первом этапе, который завершится в марте, будут заменены 44 базовые станции, расположенные преимущественно во Владивостоке. Далее, учитывая значительный объем работ и сжатые сроки проекта, планируется нарастить темп модернизации до 65 базовых станций в месяц.
В 2015 году приморский филиал «Т2 РТК Холдинг» вдвое увеличил количество базовых станций, в настоящее время сеть Tele2 покрывает 98% населенных территорий края. «Т2 РТК Холдинг» создан на базе Tele2 Russia и мобильных активов государственного «Ростелекома». Компании завершили создание СП в августе 2014 года. Контроль в «Т2 РТК Холдинг» сохранил за собой консорциум инвесторов в составе ВТБ, банка «Россия», «СОГАЗа» и Алексея МОРДАШОВА. В настоящее время сети Tele2 работают в 64 субъектах РФ, при этом в 60 регионах развернуты сети 3G и 4G. На конец сентября 2015 года Tele2 был четвертым оператором РФ по размеру абонентской базы, обслуживал 35,5 млн клиентов, занимал 14% рынка мобильной связи. «МегаФон» и МТС делают ставку на 4G
Дальневосточный филиал «МегаФона» в 2015 году сделал основной упор на развитие сети связи четвертого поколения. Компания запустила в коммерческую эксплуатацию сеть LTE-Advanced в Иркутске, Чите, Хабаровске и Владивостоке. Технология позволяет достигать скорости мобильного интернета свыше 200 Мбит/с, что в разы выше скоростей в обычной сети LTE и в десятки раз быстрее 3G. В Приморском крае более 100 базовых станций LTE-Advanced обеспечивают покрытие Владивостока, Артема и Уссурийска.
За прошедший год услуги мобильного 4G-интернета стали доступны жителям Уссурийска – второго по численности населения города Приморья, а также соседних населенных пунктов – поселка Новошахтинского, села Михайловка. Для повышения качества связи и расширения покрытия дополнительные базовые станции LTE были установлены во Владивостоке и Артеме. Таким образом, сегодня в зоне покрытия сети 4G+/LTE «МегаФона» в Приморье, которая включает города Владивосток, Уссурийск, Артем и ряд небольших населенных пунктов, проживает более 40% населения края. В 2015 году дата-трафик в сети LTE оператора в Приморском крае вырос в 5 раз. В настоящее время LTE-сети «МегаФона» действуют в 77 регионах РФ. Количество базовых станций оператора в прошлом году увеличилось на 9,9%, до 113,23 тыс. При этом число БС LTE выросло на 24%, до 23 тыс, БС 3G - на 11%, до 42,28 тыс. Абонентская база оператора за 2015 год выросла на 6,4% (4,6 млн sim-карт), до 76,8 млн.
МТС в последние годы активно вкладывала средства в развитие инфраструктуры регионов Дальнего Востока России, с акцентом на развитие транспортной инфраструктуры и строительство сети «четвертого поколения».
В 2015 году сеть 4G запущена во всех регионах Дальнего Востока, а протяженность волоконно-оптических линий МТС в регионах Дальнего Востока составила более чем 16 тыс. км. МТС завершила масштабный проект по созданию собственной на 100% резервируемой магистральной транспортной сети между Сибирью и Дальним Востоком. Новые оптические линии вдоль Транссиба и БАМа, совокупной протяженностью более 9,6 тыс. километров, стали первым магистральным кольцом, построенным сотовым оператором на востоке России. С его запуском текущая пропускная способность собственных каналов МТС составила 240 Гбит/с с возможностью дальнейшего расширения до 4 Тбит/с, что позволило значительно повысить качество предоставляемых дальневосточным абонентам услуг мобильной передачи данных, домашнего интернета и платного ТВ.
В масштабной программе строительства на Дальнем Востоке Приморский край является приоритетным регионом. Только за последний год МТС на треть увеличила количество базовых станций 3G и в два раза - стандарта 4G не только в крупных городах края, а также вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения.
«Создав надежную инфраструктуру связи на Дальнем Востоке, сегодня мы делаем акцент на «точечных решениях», направленных на улучшение уже существующей телеком-инфраструктуры. В частности, в 2016 году МТС запланировала в Приморье инвестиции в объеме более 600 млн рублей. Эти средства будут направлены на строительство и модернизацию мобильных сетей, а также на реализацию проектов по строительству собственной транспортной сети вглубь региона. В программу по улучшению покрытия, помимо крупных городов с заметным спросом на мобильный трафик, попали небольшие поселки и села в Хасанском, Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Пограничном, Чугуевском, Октябрьском, Тернейском, Михайловском и Пожарском районах края. Также планируется строительство волоконно-оптических линий по направлениям село Уборка – село Чугуевка и село Хороль – село Камень-Рыболов», - рассказала «Золотому Рогу» менеджер по связям с общественностью филиала ПАО «МТС» «Макро-регион «Дальний Восток» Анна ЛЫСЕНКО. Оборудование со всего света
«МегаФон» на Дальнем Востоке использует оборудование как азиатских, так и европейских производителей, таких как Kathrein (Германия), Andrew (Китай) и RFS (Китай).
«Для сетей LTE-Advanced на Дальнем Востоке используется оборудование Huawei (Китай). Этот производитель на сегодняшний день является одним из лидеров в области производства телекоммуникационного оборудования. Оборудование Huawei соответствует технологическим требованиям компании, поддерживает лицензионные диапазоны «МегаФона», позволяет строить гибкую топологию сети», - пояснили «Золотому Рогу» в пресс-службе Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон».
Tele2 создает и развивает сетевую инфраструктуру таким образом, чтобы сеть работала максимально эффективно. «Компания тщательно подходит к планированию сети и использует современное телекоммуникационное оборудование европейских производителей Ericsson и Nokia, позволяющее экономить на его обслуживании и оперативно модернизировать сеть. Характер работ на сети в особых географических и климатических условиях на Дальнем Востоке предопределил использование передовых технологий. Оборудование прекрасно зарекомендовало себя в специфических условиях дальневосточного климата: выдерживает ветровые, снеговые и низкотемпературные нагрузки», - поясняет Анна Летягина.
А вот ПАО «ВымпелКом» сократило вдвое количество поставщиков радиооборудования для новых объектов сети.
«По результатам тендера прошлого года в радиотехнологии мы перешли от модели четырех поставщиков - Alcatel, Huawei, Ericsson, Nokia - к модели двух вендоров. Это Huawei и Ericsson», - заявил «Интерфаксу» исполнительный вице-президент компании по развитию инфраструктуры Мартин ШКОП.
Компания рассчитывает, что переход к двухвендорной модели позволит снизить эксплуатационные затраты. «Теперь мы будем тратить меньше ресурсов на обучение людей и на состыковку оборудования. А с другой стороны, с меньшим количеством поставщиков проще заключить договор о долгосрочном партнерстве, что, в свою очередь, приводит к большему объему заказа на одного поставщика и, соответственно, к большему дисконту», - пояснил Мартин Шкоп.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.