На Дальнем Востоке задолженность граждан по кредитам составила 537,8 млрд рублей

- Это – отдельная тема. Но в любом случае, если назревает проблема с возвратом кредита, нужно заранее обсуждать ситуацию с кредитором. Идти в банк или МФО, представлять документы. Если дело дошло до суда, то идти в суд, а не пускать все на самотек. Иной раз приходится рассматривать просто абсурдные жалобы граждан на банк, который не дает кредит, чтобы закрыть кредиты в других банках. Человек же сам договор подписывает, он должен делать это обдуманно. - Раз уж мы затронули тему невозврата долга, то скажите, насколько велика просрочка кредитов гражданами в банках ДФО? Какова здесь тенденция?