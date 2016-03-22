На северах Приморья будет горячо

Больше всего желающих выдвинуться от «Единой России» - в одномандатном округе №64
Желающие стать депутатами Госдумы политики продолжают готовиться к дню предварительного голосования. За три недели до завершения регистрации на праймериз «Единой России» на старт вышла значительная часть тех, кого можно было заподозрить в наличии федеральных амбиций, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
И уже сейчас понятно, что борьба за выдвижение от «ЕР» по одномандатным округам будет жаркой: в предвыборную гонку уже вступили как действующие депутаты Госдумы, так и амбициозные краевые депутаты. При этом наибольшее количество претендентов пока насчитывается в «северном» округе №64, включающем в себя такие города, как Арсеньев и Дальнегорск.
Напомним, что на выборах-2016 территория Приморья будет поделена между тремя одномандатными округами. Округ №62 включает в себя приграничные с Китаем территории от Ханкайского района до Хасанского, а также южную часть Владивостока. Остальная территория краевого центра, Артем и полоса от Фокино до Спасска-Дальнего войдут в округ №63. Самым большим по площади будет округ №64 с центром в Арсеньеве, который протянется от Находки до границы с Хабаровским краем.
«Приграничный» 62-й округ стремится застолбить лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Сергей СОПЧУК, в начале двухтысячных руководивший Октябрьским районом (входит в округ №62), а в 2011 году там же избранный в ЗС ПК. Для подстраховки политик планирует возглавить региональную группу «ЕР», которая будет соответствовать одномандатному округу №7 на выборах в ЗС ПК. Районы, входящие в этот округ, традиционно показывают наивысший процент голосования за «Единую Россию», поэтому прохождение в ЗС ПК по списку здесь практически гарантировано. В свою очередь, по одномандатному округу №7 в краевой парламент намерена баллотироваться секретарь приморского отделения «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА.
На 63-ем округе с центром в Артеме явным фаворитом эксперты считают главу Артемовского городского округа Владимира НОВИКОВА. По информации деловой газеты «Золотой Рог», муниципальные служащие Артема, входящие в состав избирательных комиссий, уже пишут заявление о выходе из избиркомов. Это свидетельствует в пользу версии о том, что Владимир Новиков участвует в праймериз не ради придания веса этой площадке, а ради кресла в Госдуме: закон требует того, чтобы при участии руководителя в избирательной кампании его подчиненные не работали в избирательной комиссии. Не исключено, что именно в округе №63 с выдвинутым по итогам праймериз представителем «ЕР» будет конкурировать главный справедливоросс Приморья Константин МЕЖОНОВ, который в силу определенных обстоятельств может рассчитывать на весомую поддержку во Владивостоке и Спасске (также входит в округ №63). Но пока в числе конкурентов Новикова только один человек - предприниматель, уроженец Забайкалья Сергей ЯРУЛИН.
А вот самый большой по площади округ, №64, с центром в Арсеньеве, будут делить между собой как минимум четыре человека. Это действующий депутат Госдумы Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ, депутат ЗС ПК Виктория НИКОЛАЕВА, гендиректор ООО «Золотая долина» Александр ЩЕРБАКОВ и предприниматель Олег ГУСТИЛИН. В пользу Николаевой говорит тот факт, что ее политическая вотчина, Партизанск, находится как раз на территории 64-го округа. Туда же входит и Находка, интересы жителей нескольких районов которой депутат представляет в нынешнем созыве ЗС. В свою очередь, работающий на имидж борца с коррупцией Щербаков завесил агитацией Владивосток, который в «северный» округ не входит.
Отдельная когорта участников праймериз - те, кто хотел бы избираться в Госдуму по партийному списку. Напомним, что федеральный список «ЕР» будет разделен на региональные группы, при этом территория Приморского края станет лишь частью одной из таких групп. Следовательно, приморским единороссам придется конкурировать за проходные места в группе не только друг с другом, но и с однопартийцами из соседних регионов ДФО. Пока что тех, кто подал в региональный оргкомитет праймериз заявление на участие в выборах по партийному списку, насчитывается трое. Это действующий депутат ГД от Приморья Виктор ПИНСКИЙ (к слову, один из кураторов региональных праймериз. - Прим. автора), худрук театра им. М. Горького Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ, известный в Приморье блогер Майя ШАЛУНОВА.
Напомним, что прием документов для участия в предварительном голосовании продолжится до 10 апреля, а 15 апреля станет последним днем регистрации кандидатов. Дебаты между участниками праймериз, которые являются обязательными для всех, пройдут на 12 площадках по всему краю и начнутся уже 2 апреля. Праймериз «Единой России» намечены на воскресенье, 22 мая.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.