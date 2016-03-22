На северах Приморья будет горячо

На 63-ем округе с центром в Артеме явным фаворитом эксперты считают главу Артемовского городского округа Владимира НОВИКОВА. По информации деловой газеты «Золотой Рог», муниципальные служащие Артема, входящие в состав избирательных комиссий, уже пишут заявление о выходе из избиркомов. Это свидетельствует в пользу версии о том, что Владимир Новиков участвует в праймериз не ради придания веса этой площадке, а ради кресла в Госдуме: закон требует того, чтобы при участии руководителя в избирательной кампании его подчиненные не работали в избирательной комиссии. Не исключено, что именно в округе №63 с выдвинутым по итогам праймериз представителем «ЕР» будет конкурировать главный справедливоросс Приморья Константин МЕЖОНОВ, который в силу определенных обстоятельств может рассчитывать на весомую поддержку во Владивостоке и Спасске (также входит в округ №63). Но пока в числе конкурентов Новикова только один человек - предприниматель, уроженец Забайкалья Сергей ЯРУЛИН.