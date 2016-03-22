"Опора Бизнеса" поможет приморским предпринимателям и задаст вектор для деятельности "ОПОРЫ РОССИИ" и органов власти"

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» отвечает заместитель председателя Приморского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Лариса Бутенко
На этой неделе в Приморье стартует беспрецедентный по масштабу проект под названием «Опора Бизнеса»: сразу 10 муниципалитетов проедут в течении недели представители «ОПОРА РОССИИ», контрольно-надзорных органов (КНО) и местных властей. В этой работе также планируется участие депутатов ЗС ПК от конкретных территорий, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
21 марта встречи пройдут в Лучегорске и Дальнереченске, 22 марта - в Новопокровке и Лесозаводске, 23 марта - в Кировском и Спасске-Дальнем, 24 марта - в Яковлевке и Арсеньеве, 25 марта - в Анучино и Михайловке. Местные предприниматели не только смогут получить знания о новшествах законодательства и ответы на вопросы, но и стать членами ПКО «ОПОРА РОССИИ»! О том, как пройдут выездные мероприятия, корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» поговорил с заместителем председателя Приморского отделения «ОПОРА РОССИИ» Ларисой Бутенко. - Лариса Анатольевна, почему избрали такой формат работы?
- Практика показывает, что предприниматели устали от мероприятий на 1,5-2 часа, где им довольно нудно читают лекции представители контрольно-надзорных органов. Многие слушатели просто даже не могут досидеть до конца. Задача нашего проекта - использовать время предпринимателей максимально с пользой для них. Поэтому, изучив опыт наших коллег из других регионов, проведя с ними ряд консультаций, за основу взяли проект Владимирской области «Автобус «ОПОРЫ», в котором представители организации совместно с представителями КНО выезжали в муниципалитеты и проводили встречи в формате «короткая лекция и «вопрос-ответ». Учитывая специфику приморской территории проект претерпел изменения и теперь готов к реализации. - Какой, по вашему мнению, должна быть общественная организация, представляющая интересы бизнеса?
- Безусловно - мощной. - Что это значит?
- Для меня это значит, что она должна быть максимально масштабной по количеству участников и представлена на всей территории региона. Безусловно, она должна стать точкой притяжения предпринимательской активности, предоставляя своим членам максимальный набор возможностей для развития и защиты бизнеса. Работать в тесном контакте с органами законодательной и исполнительной власти для максимально успешного лоббирования интересов бизнеса.
Если у организации мало участников и она представляет интересы узкой группы предпринимателей - никто ее слушать не будет: ни общественность, ни власть. Такую организацию назовут «карманной», и никакой масштабной работы у нее не будет. Чтоб избежать подобной участи, мы в самом начале пути формирования именно мощной организации, работа начата, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. - Насколько мне известно, вы только что вернулись из поездки в США. Как там работают объединения предпринимателей и в чем есть различия?
- Да, действительно. Поездка была организована ОПОРОЙ РОССИИ для руководителей комитетов по развитию женского предпринимательства со всей страны и победительниц премии «Бизнес-успех» в номинации «женский проект» с целью обмена опытом в части поддержки женщин-предпринимателей, к счастью нам было чему научить американцев. Общественная активность бизнеса в Америке в десятки раз выше, участие в общественной организации, в принципе, норма, иногда даже законодательно закрепленная. В городе с населением 60 тысяч человек 1200 бизнесменов собраны в единое предпринимательское сообщество. Конечно, вес этого сообщества для города имеет ключевое значение. У нас разобщенность предпринимателей приводит к тому, что они борются за свои права поодиночке, что мало эффективно. Несмотря на сложную политическую ситуацию между нашими странами, в части опыта построения эффективной общественной организации нам есть что перенять и адаптировать под наши реалии. - Учитывая тот факт, что исполняющий обязанности председателя вашей организации участвует в предвыборной гонке, не является ли этот проезд всего лишь элементом его предвыборной кампании?
- «ОПОРА БИЗНЕСА» - мой проект, я не являюсь членом предвыборного штаба, и цель этого проекта, во-первых, - заявить о существовании такой организации, как «ОПОРА РОССИИ», во-вторых - наладить контакт с предпринимателями края, в-третьих - выявить активистов на местах для создания эффективной сети местных отделений и, конечно, наладить диалог с муниципальными властями. Региональное отделение впервые за свою историю организует подобную поездку, и первое мнение, которое сложится о нас на местах, очень важно для дальнейшего развития организации, это рассчитано на долгую перспективу, а не на несколько месяцев предвыборной гонки. - И вы ожидаете, что эта поездка позволит не только помочь бизнесу, но и привлечь новых членов?
- Данный проект - часть программы «ОПОРЫ-300». Да, действительно, у нас есть план - в течение 2016 года довести число членов организации в Приморье до 300 человек. Сегодня в приморской «ОПОРЕ» - 150 человек, и это очень мало, учитывая, что субъектов малого и среднего бизнеса в Приморье около 100 000. «ОПОРА-300» - это минимальная задача. Будем улучшать качество работы, налаживать взаимодействие с предпринимателями, местными властями и КНО. Кроме того, к работе в рамках данного проекта должны подключиться депутаты Законодательного Собрания Приморья, избранные от конкретной территории. Так что сегодня «Опора бизнеса» - это не только вполне реальный проект, это работа на перспективу. Работа системная, плановая и дающая результат.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.