"Опора Бизнеса" поможет приморским предпринимателям и задаст вектор для деятельности "ОПОРЫ РОССИИ" и органов власти"

- Да, действительно. Поездка была организована ОПОРОЙ РОССИИ для руководителей комитетов по развитию женского предпринимательства со всей страны и победительниц премии «Бизнес-успех» в номинации «женский проект» с целью обмена опытом в части поддержки женщин-предпринимателей, к счастью нам было чему научить американцев. Общественная активность бизнеса в Америке в десятки раз выше, участие в общественной организации, в принципе, норма, иногда даже законодательно закрепленная. В городе с населением 60 тысяч человек 1200 бизнесменов собраны в единое предпринимательское сообщество. Конечно, вес этого сообщества для города имеет ключевое значение. У нас разобщенность предпринимателей приводит к тому, что они борются за свои права поодиночке, что мало эффективно. Несмотря на сложную политическую ситуацию между нашими странами, в части опыта построения эффективной общественной организации нам есть что перенять и адаптировать под наши реалии. - Учитывая тот факт, что исполняющий обязанности председателя вашей организации участвует в предвыборной гонке, не является ли этот проезд всего лишь элементом его предвыборной кампании?