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"Опора Бизнеса" поможет приморским предпринимателям и задаст вектор для деятельности "ОПОРЫ РОССИИ" и органов власти"

22 марта 2016, 12:22
На вопросы деловой газеты "Золотой Рог" отвечает заместитель председателя Приморского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Лариса Бутенко

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» отвечает заместитель председателя Приморского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Лариса Бутенко

На этой неделе в Приморье стартует беспрецедентный по масштабу проект под названием «Опора Бизнеса»: сразу 10 муниципалитетов проедут в течении недели представители «ОПОРА РОССИИ», контрольно-надзорных органов (КНО) и местных властей. В этой работе также планируется участие депутатов ЗС ПК от конкретных территорий, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

21 марта встречи пройдут в Лучегорске и Дальнереченске, 22 марта - в Новопокровке и Лесозаводске, 23 марта - в Кировском и Спасске-Дальнем, 24 марта - в Яковлевке и Арсеньеве, 25 марта - в Анучино и Михайловке. Местные предприниматели не только смогут получить знания о новшествах законодательства и ответы на вопросы, но и стать членами ПКО «ОПОРА РОССИИ»! О том, как пройдут выездные мероприятия, корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» поговорил с заместителем председателя Приморского отделения «ОПОРА РОССИИ» Ларисой Бутенко. - Лариса Анатольевна, почему избрали такой формат работы?

- Практика показывает, что предприниматели устали от мероприятий на 1,5-2 часа, где им довольно нудно читают лекции представители контрольно-надзорных органов. Многие слушатели просто даже не могут досидеть до конца. Задача нашего проекта - использовать время предпринимателей максимально с пользой для них. Поэтому, изучив опыт наших коллег из других регионов, проведя с ними ряд консультаций, за основу взяли проект Владимирской области «Автобус «ОПОРЫ», в котором представители организации совместно с представителями КНО выезжали в муниципалитеты и проводили встречи в формате «короткая лекция и «вопрос-ответ». Учитывая специфику приморской территории проект претерпел изменения и теперь готов к реализации. - Какой, по вашему мнению, должна быть общественная организация, представляющая интересы бизнеса?

- Безусловно - мощной. - Что это значит?

- Для меня это значит, что она должна быть максимально масштабной по количеству участников и представлена на всей территории региона. Безусловно, она должна стать точкой притяжения предпринимательской активности, предоставляя своим членам максимальный набор возможностей для развития и защиты бизнеса. Работать в тесном контакте с органами законодательной и исполнительной власти для максимально успешного лоббирования интересов бизнеса.

Если у организации мало участников и она представляет интересы узкой группы предпринимателей - никто ее слушать не будет: ни общественность, ни власть. Такую организацию назовут «карманной», и никакой масштабной работы у нее не будет. Чтоб избежать подобной участи, мы в самом начале пути формирования именно мощной организации, работа начата, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. - Насколько мне известно, вы только что вернулись из поездки в США. Как там работают объединения предпринимателей и в чем есть различия?

- Да, действительно. Поездка была организована ОПОРОЙ РОССИИ для руководителей комитетов по развитию женского предпринимательства со всей страны и победительниц премии «Бизнес-успех» в номинации «женский проект» с целью обмена опытом в части поддержки женщин-предпринимателей, к счастью нам было чему научить американцев. Общественная активность бизнеса в Америке в десятки раз выше, участие в общественной организации, в принципе, норма, иногда даже законодательно закрепленная. В городе с населением 60 тысяч человек 1200 бизнесменов собраны в единое предпринимательское сообщество. Конечно, вес этого сообщества для города имеет ключевое значение. У нас разобщенность предпринимателей приводит к тому, что они борются за свои права поодиночке, что мало эффективно. Несмотря на сложную политическую ситуацию между нашими странами, в части опыта построения эффективной общественной организации нам есть что перенять и адаптировать под наши реалии. - Учитывая тот факт, что исполняющий обязанности председателя вашей организации участвует в предвыборной гонке, не является ли этот проезд всего лишь элементом его предвыборной кампании?

- «ОПОРА БИЗНЕСА» - мой проект, я не являюсь членом предвыборного штаба, и цель этого проекта, во-первых, - заявить о существовании такой организации, как «ОПОРА РОССИИ», во-вторых - наладить контакт с предпринимателями края, в-третьих - выявить активистов на местах для создания эффективной сети местных отделений и, конечно, наладить диалог с муниципальными властями. Региональное отделение впервые за свою историю организует подобную поездку, и первое мнение, которое сложится о нас на местах, очень важно для дальнейшего развития организации, это рассчитано на долгую перспективу, а не на несколько месяцев предвыборной гонки. - И вы ожидаете, что эта поездка позволит не только помочь бизнесу, но и привлечь новых членов?

- Данный проект - часть программы «ОПОРЫ-300». Да, действительно, у нас есть план - в течение 2016 года довести число членов организации в Приморье до 300 человек. Сегодня в приморской «ОПОРЕ» - 150 человек, и это очень мало, учитывая, что субъектов малого и среднего бизнеса в Приморье около 100 000. «ОПОРА-300» - это минимальная задача. Будем улучшать качество работы, налаживать взаимодействие с предпринимателями, местными властями и КНО. Кроме того, к работе в рамках данного проекта должны подключиться депутаты Законодательного Собрания Приморья, избранные от конкретной территории. Так что сегодня «Опора бизнеса» - это не только вполне реальный проект, это работа на перспективу. Работа системная, плановая и дающая результат.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Экономика#Приморье#Бизнес
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