Приморцы активно покупают и строят жилье

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра России по Приморскому краю Натальи БАЛЫШ, интенсивность гражданско-правового оборота недвижимости в Приморском крае на протяжении последних лет достаточно высока. Так, наблюдается существенный рост количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве с привлечением кредитов и средств целевого займа. 1356 договоров зарегистрировано в 2015 году, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. В свою очередь, количество регистрационных записей об ипотечных сделках на вторичном рынке жилья сократилось почти на 50% и составило 8615 шт. Уже за первые месяцы 2016 года количество ипотечных сделок, прошедших госрегистрацию, на 42% больше, чем в ушедшем году. В приморском Росреестре отмечают, что нотариусы сегодня активно подают заявления на государственную регистрацию прав на недвижимость, пользуясь электронной подписью, что сокращает время сделки.