Приморцы активно покупают и строят жилье

Рынок недвижимости Приморского края активно стартовал в 2015 году в первую очередь за счет ипотеки с государственной поддержкой (для покупки жилья у застройщиков). За прошедший год Сбербанк в крае выдал более 600 ипотечных кредитов с господдержкой, что позволило увеличить долю кредитов на новостройке в портфеле до 30% от общего количества, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
В целом, более 2,5 тыс. приморцев уже оформили кредит на покупку или строительство жилья в крупнейшем банке страны, а это 50% доли ипотечного рынка края, отметила заместитель управляющего Приморским отделением Сбербанка Ольга КАРЛОВСКАЯ на совместной встрече с представителями риэлторских агентств и банковских структур региона.
По словам заместителя руководителя Управления Росреестра России по Приморскому краю Натальи БАЛЫШ, интенсивность гражданско-правового оборота недвижимости в Приморском крае на протяжении последних лет достаточно высока. Так, наблюдается существенный рост количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве с привлечением кредитов и средств целевого займа. 1356 договоров зарегистрировано в 2015 году, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. В свою очередь, количество регистрационных записей об ипотечных сделках на вторичном рынке жилья сократилось почти на 50% и составило 8615 шт. Уже за первые месяцы 2016 года количество ипотечных сделок, прошедших госрегистрацию, на 42% больше, чем в ушедшем году. В приморском Росреестре отмечают, что нотариусы сегодня активно подают заявления на государственную регистрацию прав на недвижимость, пользуясь электронной подписью, что сокращает время сделки.
По мнению специалистов управления Росреестра, рынок недвижимости Приморья в 2016 году будет склоняться в сторону дешевого жилья экономкласса.
По подсчетам специалистов Сбербанка, владивостокцы, воспользовавшись ипотечной программой с господдержкой, приобретают жилье в новострое площадью 47-50 кв. метров, что соответствует примерно 2-комнатой квартире с учетом стоимости 60-65 тыс. рублей за кв. м.
Президент ассоциации риэлторов «Приморская палата недвижимости» Марина ОБОРОЖНАЯ отмечает, что покупательский спрос на объекты недвижимости со стороны бизнеса также высок. Во многом это объясняется работой администрации Приморского края, активно продвигающей программу субсидирования процентной ставки по кредитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Примерно 6 из 10 ипотечных кредитов для покупки коммерческой недвижимости бизнесмены оформляют в Сбербанке», - сказала Марина Оборожная.
«Оформляя ипотеку, наши клиенты должны пользоваться всеми законными преимуществами», - говорит начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Приморского отделения Сбербанка Марина Королева. Проведение регулярных ипотечных туров для клиентов Сбербанка по новостройкам Владивостока, встреча с официальными застройщиками также повышают доверие приморцев к возводимым объектам, позволяют увидеть так называемые квадратные метры воочию.
В марте Сбербанк запускает специальную программу и для застройщиков жилья, предлагая специальные условия, стимулирующие спрос потенциальных покупателей недвижимости.
Сегодня в банке аккредитовано 30 строительных компаний и еще 30 компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся возведением индивидуальных жилых домов. Строительство по индивидуальным и типовым проектам сегодня также не менее востребовано в связи с получением земельных участков многодетными семьями. Достаточное количество примеров оформления ипотечного кредита на строительство дома своими силами. В данном случае кредит выдается частями и проценты начисляются исключительно на сумму выданного транша. Весной спрос на ипотечные кредиты для постройки индивидуальных домов особенно высок.
Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.