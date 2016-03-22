Рабочие ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" заявляют о готовности провести акции протеста

«Работники предприятия планируют организовать массовые протестные акции, к подготовке которых они уже приступили», - сообщила пресс-служба ТМК. Кроме того, рабочие настаивают на том, чтобы ситуацию с долгами на предприятии рассмотрели депутаты на заседании Законодательного собрания Приморья.