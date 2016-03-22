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Рабочие ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" заявляют о готовности провести акции протеста

22 марта 2016, 16:00
Долга по зарплате превысил 117 млн рублей

Рабочие обанкротившегося ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), построившего Золотой мост во Владивостоке, заявляют о готовности провести акции протеста из-за того, что на протяжении года не решается вопрос с погашением долга по зарплате, размер которого превысил 117 млн рублей.

«Работники предприятия планируют организовать массовые протестные акции, к подготовке которых они уже приступили», - сообщила пресс-служба ТМК. Кроме того, рабочие настаивают на том, чтобы ситуацию с долгами на предприятии рассмотрели депутаты на заседании Законодательного собрания Приморья.

Фото Александра Цветкова. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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