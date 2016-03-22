Регионы не получают выгоды от присутствия заповедников и нацпарков

«В большинстве случаев, несмотря на то, что создание национальных парков и заповедников предусмотрено различными нормативными документами, де-юре земли под их создание зарезервированы не были. И ответственность за такой бессистемный подход лежит прежде всего на федеральных и региональных чиновниках, которые не удосужились заведомо решить эти вопросы. В итоге «бороться» за создание особо охраняемых природных территорий приходится общественникам и ученым, что порождает массу противоречий социально-экологического характера», - подчеркнул Хлынов.