Регионы не получают выгоды от присутствия заповедников и нацпарков

Регионы России не получают выгоды от присутствия заповедников и национальных парков, которые не включены в региональные экономические системы и не имеют стимулов для развития туризма, говорится в заявлении экспертов Общероссийского народного фронта, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«Отмечу, что в российском законодательстве не предусмотрено никаких конкретных экономико-правовых механизмов стимулирования развития малого предпринимательства в сфере познавательного и экологического туризма... Сейчас российские регионы от нахождения на их территории парков и заповедников практически не получают никаких конкретных экономических и социальных выгод», - заявил руководитель подмосковной региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Антон ХЛЫНОВ.
По его мнению, одной из главных проблем особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является отсутствие баланса природоохранных интересов и социально-экономического развития. Эксперт считает, что в России совершенно не решены вопросы интеграции ООПТ в систему экономического развития региона, также до сих пор не решены вопросы оборота древесины, которая образуется в границах национальных парков после санитарных рубок.
«В большинстве случаев, несмотря на то, что создание национальных парков и заповедников предусмотрено различными нормативными документами, де-юре земли под их создание зарезервированы не были. И ответственность за такой бессистемный подход лежит прежде всего на федеральных и региональных чиновниках, которые не удосужились заведомо решить эти вопросы. В итоге «бороться» за создание особо охраняемых природных территорий приходится общественникам и ученым, что порождает массу противоречий социально-экологического характера», - подчеркнул Хлынов.
Его слова подтверждает активист калининградского регионального штаба ОНФ, эксперт Центра по проблемам экологии и защиты леса Олег ИВАНОВ, который отмечает, что из-за непродуманности чиновников страдает национальный парк «Куршская коса» в Калининградской области.
«Совмещение природоохранного режима с массовым пляжным отдыхом в данном нацпарке наносит серьезный вред не только экосистеме природного парка, но и культурному ландшафту, признанному ЮНЕСКО уникальным. Наиболее распространенное нарушение на территории парка - парковка в неположенном месте, зачастую прямо в лесополосе», - отмечает Иванов.
Руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей ГРИБКОВ обращает внимание на то, что в крае до сих пор не расширена площадь Тигирекского заповедника.
«Еще более вопиющая ситуация сложилась вокруг планируемых в Алтайском крае новых федеральных охраняемых территорий. Концепцией развития федеральных ООПТ в 2017 году предусмотрено создание национальных парков «Тогул» и «Горная Колывань», но никакой практической работы в этом отношении не ведется. Роснедра выдают все новые лицензии на добычу полезных ископаемых на этих территориях, и последние уголки дикой природы стремительно превращаются в «лунный» ландшафт», - добавил Грибков.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.