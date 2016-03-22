Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению досрочного периода ЕГЭ-2016

По словам Вице-президента ПАО «Ростелеком» Ольги Румянцевой, «наш проект в 2016 году сделал значительный технологический шаг вперед. Существенно доработан функционал портала. Стала доступна система мониторинга проблем с трансляцией в режиме онлайн светофора; организован функционал sms рассылок, упрощена логика назначения заданий для онлайн наблюдателей в ситуационных центрах в субъектах Российской Федерации; добавлена идентификационная отметка для каждого пользователя портала, который осуществляет просмотр видео; доработана отчетность по качеству работы онлайн наблюдателей. Все эти новинки вывели систему видеонаблюдения на качественно иной уровень. Мы не собираемся останавливаться - «Ростелеком» готов активно развивать эту систему и в дальнейшем».