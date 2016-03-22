Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению досрочного периода ЕГЭ-2016

«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения для досрочного периода проведения ЕГЭ-2016, который для выпускников школ пройдет с 21 марта по 23 апреля, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Компания подготовила 1614 программно-аппаратных комплексов[1] и 396 ip-камер в пунктах проведения экзаменов и региональных центров обработки информации по всей стране, участвующих в досрочном периоде проведения ЕГЭ. Это в 2,5 раза больше чем в прошлом году.
В ходе подготовки к досрочной волне экзаменов 18 марта 2016 года было проведено комплексное тестирование системы видеонаблюдения.
Как и на проектах видеонаблюдения в 2014 и 2015 годах, видео из аудиторий будет транслироваться на специально разработанный для просмотра в режиме реального времени портал - SMOTRIEGE.RU.
Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800-100-43-12. Еще один интеллектуальный номер в коде 8-800-200-43-12 развернут для оказания услуг по технической поддержке работоспособности программного обеспечения ПАК для представителей ППЭ[2] и РЦОИ[3].
17 марта 2016 года на пресс-конференции в Ситуационном центре Рособрнадзора в Москве «Ростелеком» рассказал о модернизации системы видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в 2016 году. Изменения коснулись, в первую очередь, портала и программного обеспечения для ПАК.
По словам Вице-президента ПАО «Ростелеком» Ольги Румянцевой, «наш проект в 2016 году сделал значительный технологический шаг вперед. Существенно доработан функционал портала. Стала доступна система мониторинга проблем с трансляцией в режиме онлайн светофора; организован функционал sms рассылок, упрощена логика назначения заданий для онлайн наблюдателей в ситуационных центрах в субъектах Российской Федерации; добавлена идентификационная отметка для каждого пользователя портала, который осуществляет просмотр видео; доработана отчетность по качеству работы онлайн наблюдателей. Все эти новинки вывели систему видеонаблюдения на качественно иной уровень. Мы не собираемся останавливаться - «Ростелеком» готов активно развивать эту систему и в дальнейшем».
«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2016 году. Сроки реализации контракта - с 21 марта по 17 октября 2016 года.
При проведении ЕГЭ в этом году более 36 тыс. аудиторий будут транслироваться в режиме онлайн на портал www.smotriege.ru. Для этих целей будет выделен центр обработки данных, расположенный в Москве.
Общее время проведения трансляции составит 30 дней в период трансляции с 21 марта по 30 июня, в оставшееся время Портал будет работать в режиме отображения архивных данных.
Одновременно с порталом смогут работать не менее 10 тысяч пользователей.
Производительность системы видеонаблюдения за ЕГЭ-2016 обеспечит до 1 200 000 одновременных просмотров пользователями и до 60 000 одновременных просмотров с 1 камеры.
Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
[1] В состав ПАК входит видеокамера, компьютер и комплект кабелей
[2] ППЭ – пункты проведения экзаменов
[3] РЦОИ – региональный центр обработки информации.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.