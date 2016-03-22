"Снится сон: мама за руку возьмет…"

В крае сокращается число детей, оставшихся без родительского тепла
Любимая сказка на ночь для 6-летней Иры М. - о том, как долго король и королева искали свою дочь-принцессу и как счастливо зажило все королевство, когда она нашлась. Засыпая, она улыбается, потому что с недавних пор и у нее есть свое собственное «королевство» - очень уютное, теплое и родное, а главное, у нее наконец-то появились мама и папа. В 2015 году Ира и еще 394 ребенка из детских домов Приморского края обрели свою семью, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Кроме того, по словам заместителя директора департамента образования и науки Приморского края Надежды ВИТКАЛОВОЙ, в 2015 году на семейные формы устройства передано 1 386 детей, из них 888 человек устроены под опеку, 183 ребенка - в приемные семьи, 197 ребят усыновлены и 118 детей возвращены в кровные семьи. Также в крае ежегодно регистрируется более 850 кандидатов, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка.
Во многом это стало возможным благодаря подпрограмме «Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» краевой госпрограммы о социальной поддержке населения Приморского края. От детского дома - в центр семейного устройства
«В настоящее время 72,8% приморских детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях и только 27,2% - в детских домах, и это хороший результат совместной работы, - рассказывает вице-губернатор Приморского края Илья КОВАЛЕВ. - На территории края работают 34 отдела опеки и попечительства, на базе девятнадцати краевых государственных образовательных учреждений и одной общественной организации «По социально-психологической поддержке семей Приморского края» г. Владивостока созданы 20 служб психолого-педагогического и социального сопровождения замещающих семей (за последние два года их число выросло в 2,5 раза), полным ходом идет реформа перевода детских домов в центры семейного устройства, главной задачей которых является поиск семей для детей-сирот, причем в максимально короткие сроки. В результате начиная с 2013 года численность детей-сирот сократилась почти на 750 человек, а число приемных семей стабильно растет». Школа приемных родителей: помощь в адаптации
Немалую роль в профилактике возвратов детей в детдома играют и общественные организации. «С 2013 года на нашей площадке функционирует Клуб приемных семей - комплексная программа сопровождения, мы регулярно проводим семинары с участием специалистов, которые направлены на повышение финансовой и юридической грамотности опекунов и приемных родителей. Большую помощь нам оказывает отдел охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки Приморского края, - рассказывает председатель совета Приморской региональной общественной организации содействия развитию социальных и благотворительных программ «Восток» Наталья НОСЫРЕВА. - Также нами создан Ресурсный центр по информационно-правовому сопровождению социальноориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере защиты детства. Мы стремимся обеспечить диалог между НКО и объединить усилия по реализации социально значимых проектов в области профилактики социального сиротства, расширить круг добровольцев и привлечь к проблеме внимание СМИ». Приморцы приглашают детей в гости
Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ неоднократно подчеркивал, что поддержка семьи, материнства и детства в числе приоритетов социальной политики Приморья. По его инициативе в ноябре 2015 года стартовал масштабный социальный проект «Дети Приморья», цель которого - профилактика сиротства и устройство детей, лишенных родительской опеки, в семьи. К этой работе подключилось Приморское региональное отделение «Матерей России». Его отделения открыты во многих муниципалитетах края.
«Мы хотим привлечь внимание приморцев к проблеме социального сиротства, помочь потенциальным опекунам и приемным родителям найти своих детей, - говорит председатель Приморского отделения движения «Матери России» Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ. - Так, накануне Нового года в Приморье при поддержке краевого департамента образования и науки стартовала акция «Новый год в семье», в результате которой 400 детей, оставшихся без опеки родителей, провели новогодние каникулы в семьях приморцев».
«Мы стараемся создать максимально комфортные условия для приемных и опекунских семей, для чего предложили приморцам внести свои предложения для корректировки закона «О предоставлении мер социальной поддержки приемным семьям в Приморском крае и вознаграждении приемным родителям». Они будут учтены в новой редакции документа, чтобы максимально поддержать людей, готовых принять ребенка в семью», - резюмировал Илья Ковалев.
Екатерина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.