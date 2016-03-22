"Снится сон: мама за руку возьмет…"

Любимая сказка на ночь для 6-летней Иры М. - о том, как долго король и королева искали свою дочь-принцессу и как счастливо зажило все королевство, когда она нашлась. Засыпая, она улыбается, потому что с недавних пор и у нее есть свое собственное «королевство» - очень уютное, теплое и родное, а главное, у нее наконец-то появились мама и папа. В 2015 году Ира и еще 394 ребенка из детских домов Приморского края обрели свою семью, пишет Деловая газета «Золотой Рог».