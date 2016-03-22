В банках Приморья из восточной валюты можно открыть счета только в юанях и иенах

По словам Александра ВЯЛКОВА, управляющего банком ВТБ24 во Владивостоке, прежде чем принять решение об открытии линейки вкладов в иенах или юанях, банк должен изучить спрос на рынке восточных валют в сфере их покупки-продажи. В частности, ВТБ24 имеет 16 офисов в стране, которые совершают подобные операции для физических лиц с китайской национальной валютой. Во Владивостоке и Благовещенске, в частности, открываются новые точки продаж юаня. Так, в Приморье, совершая валютные операции по продаже-покупке китайской денежной единицы, ВТБ24 достиг объема валютной выручки в размере 5,5 млн юаней. Поэтому можно сказать, что спрос есть, и со временем можно рассматривать вопрос о возможности открытия депозитов в юанях в банке для частных лиц.