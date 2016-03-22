В Приморье события как бы есть, а туристов не хватает

«Заход круизных лайнеров может стать отправной точкой для развития событийного туризма, но требуется понять, как это все иерархически выстроено, ответственность не должна лежать исключительно на морском терминале или туристических компаниях, - говорит Светлана Руснак. - В рамках того или иного события все должно работать «в узоре»: безопасный город, Гостеприимный город с акциями «Улыбайся», город с роскошными художественными коллекциями, город с интересной историей и т.д. Успех будет зависеть от того, создает «узор» партнер или не создает. И круглые столы нужны для того, чтобы достичь более слаженного взаимодействия. Эффективность событийного мероприятия зависит в т.ч. и от того, как этот проект финансируется. И если организовывать, например, городской фестиваль захода круизных лайнеров, то логично предположить, что заказчиком welcome-церемонии должен быть не только терминал, но и город, другие заинтересованные в развитии туризма структуры и предприятия. На предыдущем круглом столе был хороший посыл: туризм должен стать экономически эффективным. А для этого нужно понять, где у того или иного проекта капитализируется доход и кто его может получить. В этом году город примет пять лайнеров. Давайте с каждым заходом проводить мониторинг, анализировать состав участников культурных площадок и хотя бы к пятому лайнеру сработаем все в одном «узоре». Как повысить степень дружелюбности