В Приморье "Земля леопарда" дает старт "Маршу парков" и объявляет конкурсы

«Земля леопарда» дает старт сразу трем интересным конкурсам. Попробовать свои силы жители Приморского края могут в создании оригинальных фотографий (конкурс «Природе важен каждый!»), рисунков («Мир заповедной природы»), литературных произведений («Из лесу вестимо…»). Работы должны быть посвящены природе Хасанского и Надеждинского районов, на территории которых расположен национальный парк. Участниками конкурса рисунков и литературных работ могут стать дети от 5 до 17 лет, в то время как в конкурсе цифровых фотографий нет возрастных ограничений. Работы будут приниматься в течение месяца – до 20 апреля 2016 года. Победители конкурсов получат дипломы и памятные призы, а лучшие работы будут опубликованы на сайте «Земли леопарда».