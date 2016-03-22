В Приморье "Земля леопарда" дает старт "Маршу парков" и объявляет конкурсы

В ФГБУ «Земля леопарда» стартует международная экологическая акция «Марш парков 2016», девиз которой – «Природе важен каждый. Сохраним биологическое разнообразие!». В рамках акции национальный парк объявляет о проведении конкурса тематических фотографий, детских рисунков и литературных работ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Марш парков» – международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран. Своей целью это масштабное движение ставит привлечение внимания властей, средств массовой информации и бизнеса к проблемам ООПТ, формирование в социуме экологического сознания и культуры.
Призывая общество сохранить биологическое разнообразие, организаторы акции – Центр охраны дикой природы – делают акцент на незаменимости вклада каждого животного или растения в обеспечение устойчивости биосферы. А от экологического равновесия зависит все то, без чего не может жить человек: продуктивность почв, лесов и морей, чистота пресной воды и воздуха. Но за последние два столетия под влиянием деятельности человека естественный ход экологических процессов нарушился. Чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, уничтожение мест обитания животных и растений, загрязнение окружающей среды привели к резкому сокращению биоразнообразия и даже к изменению климата на планете.
«Земля леопарда» дает старт сразу трем интересным конкурсам. Попробовать свои силы жители Приморского края могут в создании оригинальных фотографий (конкурс «Природе важен каждый!»), рисунков («Мир заповедной природы»), литературных произведений («Из лесу вестимо…»). Работы должны быть посвящены природе Хасанского и Надеждинского районов, на территории которых расположен национальный парк. Участниками конкурса рисунков и литературных работ могут стать дети от 5 до 17 лет, в то время как в конкурсе цифровых фотографий нет возрастных ограничений. Работы будут приниматься в течение месяца – до 20 апреля 2016 года. Победители конкурсов получат дипломы и памятные призы, а лучшие работы будут опубликованы на сайте «Земли леопарда».
Все подробности вы сможете найти в специальном положении о конкурсах.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.