Владивосток застраивается не по-русски

Несмотря на новое строительство и обновление Владивостока, город в основном по-прежнему сохраняет тот облик, который сформировался до начала 90-х. И нередко можно услышать мнения, что морально устаревшую застройку надо целиком сносить и на том же месте создавать новую. «Именно по этому пути пошли в Москве, когда мэром был Юрий ЛУЖКОВ. В столице сносили пятиэтажки и на их месте строили новые дома другой планировки и конструктивной системы. Однако мы себе позволить этого не можем: в городском бюджете на такие вещи денег нет», - отмечает в интервью Деловой газете «Золотой Рог» архитектор Андрей СИГИДИН. - В Москве все же были исключения – например, район Лыткарино, где пятиэтажки как-то модернизировались.