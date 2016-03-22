Владивосток застраивается не по-русски

Архитектор Андрей Сигидин считает, что архитектура краевой столицы может утратить колорит российского форпоста на Востоке
Несмотря на новое строительство и обновление Владивостока, город в основном по-прежнему сохраняет тот облик, который сформировался до начала 90-х. И нередко можно услышать мнения, что морально устаревшую застройку надо целиком сносить и на том же месте создавать новую. «Именно по этому пути пошли в Москве, когда мэром был Юрий ЛУЖКОВ. В столице сносили пятиэтажки и на их месте строили новые дома другой планировки и конструктивной системы. Однако мы себе позволить этого не можем: в городском бюджете на такие вещи денег нет», - отмечает в интервью Деловой газете «Золотой Рог» архитектор Андрей СИГИДИН. - В Москве все же были исключения – например, район Лыткарино, где пятиэтажки как-то модернизировались.
- Да, там их сделали ширококорпусными: на пятиэтажку, по сути, «надели» другое здание. И повысили этажность. Мэру Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ тоже были подобные предложения. Тема модернизации пятиэтажек 64-й и 67-й серий, которыми застроено полгорода, уже давно поднималась приморскими архитекторами. Срок эксплуатации этих домов подходит к своему пределу. Если взять дома постройки 1960 года, то 70 лет и – финиш. Они были рассчитаны служить максимум 100 лет. Затем срок эксплуатации закончится и пойдет массовое разрушение конструкций. Тем более что капитальный ремонт этих домов не проводился. Делали косметический и просто поддерживали в терпимом состоянии.
Чтобы эту проблему решить, я предлагал администрации города программу реконструкции. Одно из решений – надстраивать этаж или «надевать» на прежний дом «новую рубашку», расширяя корпус. За счет этого увеличивалась бы кубатура домов. К этому есть возможность привлечь заинтересованных людей, которые могут вложить свои деньги в их модернизацию.
Другой вариант – это надстройка над таким домом одного - трех этажей. Правда, при этом надо решить несколько технических вопросов: по сетям, лифтам. Но это возможно. Проектом могут быть предусмотрены консольные лифты, небольшая перепланировка дома и т.д.
Третий вариант – это строительство вставки между домами.
Для города все эти варианты хороши тем, что ему для этой модернизации застройки не надо тратить свои бюджетные средства. Зато появляются дополнительные возможности обеспечивать людей жильем, создать городской аварийный фонд.
Предложенная программа уперлась в тендеры и в то, что соответственно под эту задачу надо менять местное законодательство, опираясь на федеральное. Пока что ничего этого нет. - Сегодня заметно, что новая архитектура города вступает в противоречие с прежней застройкой, а сами ее принципы, похоже, теряют почву.
- Если вернуться в советскому периоду строительства города, то тогда был взят на вооружение такой принцип застройки, как открытые архитектурные пространства. Его заложили еще в первом генплане города, который был разработан архитектором Евгением ВАСИЛЬЕВЫМ в 30-х. И эта архитектурно-планировочная структура исполняется до сих пор. Этот принцип предусматривает систему открытых пространств, нанизанных на основные городские магистрали. Ведь самое красивое у нас во Владивостоке - это не сами дома, а природа, море и сопки.
Это затем поддерживали и развивали главные архитекторы города Юрий ТРАУТМАН, Василий КАРЕПОВ и пр. Но в конце концов появились продвинутые архитекторы, которые видели Сингапур, Китай и другие места, где каждый свободный метр города утыкан башнями, и у нас пошла ломка прежней системы. Так напротив мэрии появился «синий зуб». А что такое поставить большое здание в центре исторической застройки города? Одно - уничтожить историческую память!
Следующее здание садится еще хуже. Затем - хуже некуда. В итоге мы теряем облик российского города. Представьте: заходим с моря в порт Владивосток и видим – второй Сингапур или Сан-Франциско, но никак не русский город. К счастью, из-за экономических проблем эти изменения происходят не так резко. - Сегодня особенно много споров о новом строительстве в центре города.
- У нас еще остается небольшое пятно исторической застройки Владивостока. Но в нее внедряются инородные тела, которые портят вид. Например, гостиница на ул. Корабельная Набережная. Кому-то это хорошо, что ее построили, но основной массе населения это не очень нравится. А некоторым совсем не нравится.
Строительство в центре города надо решать комплексно, чтобы не навредить сложившемуся облику этого пространства. Если и вытаскивать сюда какие-то парковочные места, то их надо строить скрытыми, чтобы они не диссонировали с окружающей городской средой. И, конечно, одной парковкой на 20 мест проблему в центре города не решить. - Но ведь уже много лет предлагалось освоить большое пространство под центральной площадью.
- Там хотели построить торгово-развлекательный центр. Но авторы проекта при этом забывали, что этот объект надо увязать с транспортной системой города – будущей веткой автомагистрали вдоль Амурского залива. Кстати, на нее уже посадили цветочный магазин у «Зеленых кирпичиков», а далее своими «корнями» на этой дороге уже сидит «Клевер Хаус». Это говорит о том, что красные линии у нас не соблюдаются. Я на должности главного архитектора города боролся с этим, понимая, что достаточно на какое-то место разрешить «на пять минут» поставить киоск - и завтра он капитально обрастет, узаконится и создаст серьезные проблемы.
Например, дороги Владивостока не были рассчитаны на достигнутый уровень автомобилизации. Сейчас, когда люди могут позволить себе и две-три машины на семью, вопрос парковок как не решался, так и не решается. И эта забота государства теперь переложена на плечи граждан: как хотите, так и решайте. Теперь нашими стоянками занимаются люди из наших бывших республик.
К сожалению, законодательное поле такие вопросы не решает. В Москве, Питере организуются платные муниципальные парковки. Но и это не то. Хорошее решение – строить, где это возможно, дома с подземными автостоянками, а у нас это допустимо, потому что город находится на рельефе, и есть хорошая возможность делать парковочные места в стилобатной части дома или под землей, зарываясь в сопки. Сегодня сопки у нас вообще нетронутые.
Все это надо просчитывать: могут ли граждане позволить себе вырыть в горах стоянки, взять их в аренду, выкупить? Строить их нетрудно, но дорого. - То есть важны понимание – как город надо модернизировать – и действия? А предложения, как это делать, можно выстроить и распределить по программам развития?
- Надо учитывать, что далеко не все решается у нас. В лучшем случае – на уровне края, а многое – в Москве. Взять, например, объекты саммита-2012, строившиеся для проведения крупных российских и международных мероприятий. Понятно, что строить надо было в месте, обеспечивающем безопасность людей, которые на них приглашаются. В городе такие объекты разместить было невозможно. Поэтому и решили вывести из пользования Минобороны земли на острове Русском и разместить там нужный комплекс зданий и сооружений.
С точки зрения безопасности гостей решался и вопрос транспорта. Именно поэтому проложили магистраль от ст. Седанка до острова, а не потому, что деньги девать было некуда. Нужна была дорога, по которой кортежи могли двигаться со скоростью более 100 километров в час.
Конечно, вопрос безопасности гостей можно было решить и иначе – строительством аэропорта. И там была построена вертолетная площадка, но тысячи людей таким транспортом перевезти нелегко, а автомобилями, водным транспортом – можно.
И далее на острове будут проектировать и строить те люди и компании, которые близки к высшему руководству страны, которое назначило ответственных за это. - Судя по всему, определяющее влияние на архитектуру Владивостока и градостроительные решения сегодня оказывается извне, а не формируется у нас?
- Этот вирус к нам занесли с нулевых годов. Если ранее вопросами развития города и размещением объектов занимались «Приморгражданпроект», «ПромстройНИИпроект», «Курортпроект», ГипроНИИ и пр., то теперь проектируют и строят здесь те, кто привозит сюда деньги. С ними едут их проектировщики и строители, специалисты, надзирающие за этим строительством. Из года в год это усугубляется.
Что же касается наших желаний к застройщикам, то их надо формулировать им в виде дополнений и уточнений к разрешению на строительство. Я это не раз предлагал. У нас есть закон об архитектурной деятельности. По нему к документам исходно-разрешительной документации до сих пор относится и архитектурно-планировочное задание. Никто его не отменял. Там даже есть его типовой бланк. И, проводя тендер, тот же Уссурийск может вписать в такое задание все свои «хотелки» будущему потенциальному участнику тендера. Никто за такое решение город не ущемит. Это законно. Берите и делайте! Но - не хотят. Фото Андрея САВИНА.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.