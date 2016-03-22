Во Владивостоке "Адмирал" станет многопрофильным спортклубом

«Сегодня мы договорились, что пока «Фетисов Арена» возьмет под свое крыло все ледовые виды спорта - прежде всего фигурное катание, шорт-трек и новый для края, но очень популярный у зрителей керлинг - и будет предоставлять площадки для тренировок и соревнований. Далее решению этого вопроса будет способствовать строительство пяти новых ледовых арен в крупных городах региона. Это большой шаг к развитию зимних видов спорта», - акцентировал глава региона.