Боевые вертолеты из Приморья долетели до Сирии

После заявления о выводе основных сил из Сирии Россия продолжает проявлять активность на авиабазе в Латакии, сообщает американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.
Так, по информации аналитиков, Россия перебросила в Сирию новые вертолеты «Ми-28» и «Ка-52» «Аллигатор». Последние, как известно, производятся на заводе «Прогресс» в приморском Арсеньеве, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Как отмечают аналитики, эти вертолеты могут выполнять не только защитные функции, но также проводить поисково-спасательные операции и оказывать непосредственную авиационную поддержку сухопутным войскам. По всей видимости, речь идет не только о поддержке правительственных войск Сирии, но и обкатке новой техники в боевых условиях.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.