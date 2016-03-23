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Боевые вертолеты из Приморья долетели до Сирии

23 марта 2016, 15:31
После заявления о выводе основных сил из Сирии Россия продолжает проявлять активность на авиабазе в Латакии

После заявления о выводе основных сил из Сирии Россия продолжает проявлять активность на авиабазе в Латакии, сообщает американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.

Так, по информации аналитиков, Россия перебросила в Сирию новые вертолеты «Ми-28» и «Ка-52» «Аллигатор». Последние, как известно, производятся на заводе «Прогресс» в приморском Арсеньеве, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Как отмечают аналитики, эти вертолеты могут выполнять не только защитные функции, но также проводить поисково-спасательные операции и оказывать непосредственную авиационную поддержку сухопутным войскам. По всей видимости, речь идет не только о поддержке правительственных войск Сирии, но и обкатке новой техники в боевых условиях.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Приморье#Общество
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