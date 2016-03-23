Боевые вертолеты из Приморья долетели до Сирии

Как отмечают аналитики, эти вертолеты могут выполнять не только защитные функции, но также проводить поисково-спасательные операции и оказывать непосредственную авиационную поддержку сухопутным войскам. По всей видимости, речь идет не только о поддержке правительственных войск Сирии, но и обкатке новой техники в боевых условиях.