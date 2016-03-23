Холодильный терминал - фальстарт Свободного порта?

В то же время само ФГУП «Нацрыбресурс» неспособно не только заниматься производственной деятельностью, но даже разработать стратегию управления находящимися в его ведении причалами. 28 мая 2015 года вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Росрыболовству представить стратегию развития причалов и согласовать документ с Росимуществом, Минвостокразвития и Минэкономразвития. Скоро будет год, но ни в одно из перечисленных ведомств стратегия управления государственными причалами так и не поступила. Росрыболовство в декабре прошлого года презентовало проект рыбного кластера в Приморском крае, но и в этом документе нет проектов развития 26 причалов протяженностью почти 4 километра, расположенных во Владивостоке и находящихся в ведении ФГУП «Нацрыбресурс». На самом деле это не удивительно, ведь в современной экономике России (как и в политике) государство помогает предприятиям, частному бизнесу, а вовсе не подменяет их. Обратный путь в полностью государственную экономику закрыт, вот и не могут в этих условиях ни ФГУП, ни Росрыболовство предложить правительству сколько-нибудь реалистичные идеи, загнав сами себя в угол мифами о якобы неэффективном использовании госимущества.