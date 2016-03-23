Холодильный терминал - фальстарт Свободного порта?

В Свободном порту дан старт крупнейшему проекту по развитию рыбной портовой инфраструктуры, инициатором которого стало ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
Крупнейшему в России проекту развития рыбной портовой инфраструктуры дан старт во Владивостоке. Стоимость самой важной части проекта оценивается в 1,2 млрд рублей, а вообще на развитие порта планируется направить 3,2 млрд рублей (в ценах 2015 года), пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Инициатор проекта - ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» - завершает переговоры с инжиниринговыми компаниями, предлагающими услуги проектирования, и готовит тендер на поставку холодильно-складского оборудования, в котором примут участие крупнейшие производители стран АТР. Первую очередь проекта планируют завершить летом следующего года, что позволит увеличить объем холодильных мощностей Приморского края в 1,6 раза - почти до 100 тысяч тонн единовременного хранения.
Строительство частных промышленных холодильников в Приморье в последние двадцать лет, за небольшим исключением, осуществляли только компании - переработчики мясопродуктов. Все холодильники строились в промышленной зоне Владивостока и не были рассчитаны на обработку рыбы с моря. При этом рыночная ситуация не мотивировала портовые рыбные терминалы вкладываться в инфраструктуру, ведь рыбы в портах Владивостока больше не становилось, а конкуренция росла. Значительные объемы этого груза в портах были всего несколько месяцев в году. Как правило, в период лососевой путины, когда вся выловленная рыба за два месяца приходила на российский берег.
Ситуация стала меняться буквально пару лет назад, когда поставки рыбы на российский берег через порты Приморского края увеличились: в 2014-2015 годах оборот рыбопродукции через порты Приморского края увеличился почти на 30% и превысил в прошлом году 854 тысячи тонн. Безоговорочным лидером по перевалке рыбы становится ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», доля которого в рыбном грузообороте Приморского края составляет почти 40%.
«Да, наш порт в свое время был специализированным предприятием по перевалке рыбы и рыбных продуктов, снабжения рыбаков. И хотя мы уже давно являемся универсальным портом, мы были готовы к росту объемов этого важного для нас и для всей страны груза, - отмечает член совета директоров ОАО «ВМРП» Денис САРАНА. - При этом мы приоритетно обрабатывали рыбопродукцию, не задерживая транспортные рефрижераторы в порту. В прошлом году порт показал абсолютный рекорд за последние годы. Мы обработали 300 тысяч тонн рыбопродукции. При этом, на общем фоне роста рыбы в стране, стоимость услуг по перевалке рыбы в портах осталась фактически на прежнем уровне. Сегодня перевалка и хранение рыбы в порту стоит не более 1-1,5 рублей за килограмм, как и много лет назад, что зачастую составляет менее 1% в стоимости рыбы».
В соответствии с законом «О свободном порте Владивосток» акционеры ОАО «ВМРП» создали новое предприятие - ООО «Владивостокский рыбный терминал» (ООО «ВРТ»). 16 марта Корпорация развития Дальнего Востока подписала первое соглашение с резидентом свободного порта Владивосток - с ООО «ВРТ».
«Мы входим в свободный порт Владивосток с проектом строительства нового современного холодильника, - рассказал генеральный директор ООО «Владивостокский рыбный терминал» Алексей ЗЛАТКИН. - Емкость единовременного хранения в 35 тысяч тонн позволит новому терминалу стать самым вместительным в России. Холодильник построим на территории ОАО «ВМРП», там, где сегодня простаивает выведенный из эксплуатации холодильник 1930-х годов постройки».
По словам Алексея Златкина, проект активно поддержали в Минвостокразвития, несомненную пользу от реализации проекта видит дальневосточный полпред Юрий Трутнев, который 24 ноября на заседании подкомиссии по инвестиционным проектам Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона дал поручение оказать поддержку проекту за счет средств Фонда развития Дальнего Востока.
Парадокс, но единственной проблемой реализации проекта развития рыбного порта остается рыбное ведомство - Росрыболовство. По словам источников в отрасли, «возможным препятствием на пути реализации проекта являются неурегулированные юридические отношения между ОАО «ВМРП» и ФГУП «Нацрыбресурс», а именно - проблема с арендой причалов. ФГУП «Нацрыбресурс» до сих пор, несмотря на явную абсурдность своей позиции, отказывается обеспечить долгосрочные условия для работы и развития рыбного порта, что крайне увеличивает инвестиционные риски резидента и Фонда».
В то же время само ФГУП «Нацрыбресурс» неспособно не только заниматься производственной деятельностью, но даже разработать стратегию управления находящимися в его ведении причалами. 28 мая 2015 года вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Росрыболовству представить стратегию развития причалов и согласовать документ с Росимуществом, Минвостокразвития и Минэкономразвития. Скоро будет год, но ни в одно из перечисленных ведомств стратегия управления государственными причалами так и не поступила. Росрыболовство в декабре прошлого года презентовало проект рыбного кластера в Приморском крае, но и в этом документе нет проектов развития 26 причалов протяженностью почти 4 километра, расположенных во Владивостоке и находящихся в ведении ФГУП «Нацрыбресурс». На самом деле это не удивительно, ведь в современной экономике России (как и в политике) государство помогает предприятиям, частному бизнесу, а вовсе не подменяет их. Обратный путь в полностью государственную экономику закрыт, вот и не могут в этих условиях ни ФГУП, ни Росрыболовство предложить правительству сколько-нибудь реалистичные идеи, загнав сами себя в угол мифами о якобы неэффективном использовании госимущества.
Таким образом, ФГУП «Нацрыбресурс», которому Росимущество доверило управлять государственными причалами, не только само не имеет экономически просчитанного и технически проработанного плана использования причалов, но и арендаторам не дает реализовывать самостоятельные проекты. В этих условиях остается с завистью и надеждой смотреть на работу операторов (портов) на частных причалах - от группы «Соллерс» до «Терминала Астафьева» и «Далькомхолода», успешно отобравших в суде свои причалы у ФГУП «Нацрыбресурс», выкупивших их у государства и сегодня спокойно реализующих свои планы развития. «Настала пора эту практику расширить, особенно на Свободный порт», - комментируют эксперты.
А пока угрожающую для инвесторов ситуацию объясняет член совета директоров ОАО «ВМРП» Денис Сарана: «Мы уверены, что ситуация адекватно разрешится и никто - ни губернатор, ни Юрий Петрович (Ю.П. Трутнев. - Прим. авт.) - не позволит остановить предприятие с 80-летней историей и выгнать его с причалов Золотого Рога. Мы занимаемся работой, наращиваем перевалку рыбопродукции в порту, готовим масштабную пятилетнюю программу инвестиций и развития, включаемся в работу свободного порта Владивосток. Ситуация давно на грани фарса, точнее трагикомедии, - и долго так продолжаться не может...»
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.