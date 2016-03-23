Крупные логистические компании стали резидентами Cвободного порта Владивосток

Два соглашения об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток между резидентами и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» были подписаны сегодня, 23 марта, во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Резидента ООО «Авиаполис Янковский» представил генеральный директор Константин Богданенко, ООО ДЮК «Авеста» – генеральный директор Сергей Надымов, от АО «КРДВ» соглашения подписал генеральный директор Денис Тихонов.
Два проекта – транспортно-логистический комплекс «ЮНИОН» и производственно-логистическая зона «Авиаполис Янковский» - предусматривают создание в Приморском крае 68 500 м2 складских помещений класса «А» и контейнерный терминал. Общая сумма инвестиций подписанных соглашений - 25 млрд рублей.
«Совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока мы работали четыре месяца. На первый взгляд, это может показаться большим сроком, но мы понимаем, что стали первыми "ласточками" и на нас отработали многие законотворческие нормы, которые станут постоянными для следующих резидентов. Мы осознано шли на этот шаг, - рассказал генеральный директор ООО «Авиаполис Янковский».Константин Богданенко. - Основные мои ожидания на данный момент связаны не сколько с уменьшением налоговых затрат – это дело будущего. Сейчас мы собираемся воспользоваться предполагаемым упрощением административных процедур, прежде всего в отношении с землей».
«Логистика – традиционный бизнес для Приморского края, который, благодаря расположению, имеет широкие возможности для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В складах класса «А» в Приморье есть острая необходимость», - рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
Также на этой неделе состоится заседание III наблюдательного совета под председательством Юрия Трутнева, Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, где будут приняты решения по следующим потенциальным резидентам.
Отметим, что интерес бизнес-сообщества к Свободному порту Владивосток стабильно растет. На сегодняшний день в АО «КРДВ» поступило 55 заявок от потенциальных резидентов на сумму более 124,8 млрд рублей. В перспективе, в ходе реализации данных проектов, будет создано более 5 тысяч рабочих мест.
Досье "Золотого Рога": АО «Корпорация развития Дальнего Востока» — управляющая компания, которая определена Правительством Российской Федерации в целях осуществления функций по управлению территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и управления Свободным портом Владивосток (СПВ), 100% акций которого принадлежит Правительству Российской Федерации.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.