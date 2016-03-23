Крупные логистические компании стали резидентами Cвободного порта Владивосток

«Совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока мы работали четыре месяца. На первый взгляд, это может показаться большим сроком, но мы понимаем, что стали первыми "ласточками" и на нас отработали многие законотворческие нормы, которые станут постоянными для следующих резидентов. Мы осознано шли на этот шаг, - рассказал генеральный директор ООО «Авиаполис Янковский».Константин Богданенко. - Основные мои ожидания на данный момент связаны не сколько с уменьшением налоговых затрат – это дело будущего. Сейчас мы собираемся воспользоваться предполагаемым упрощением административных процедур, прежде всего в отношении с землей».