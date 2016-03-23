Молодежь Владивостока предлагает свои методы борьбы с наркоманией

«Несмотря на то что было сложно - ведь мы совмещали учебу, работу и одновременно с этим писали проект «В чистоте здоровым быть здорово!», - мы очень рады участию в этом конкурсе, - поделились студенты КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса» Роман ГИГОЛА и Екатерина ГАЛИУЛИНА. - Мы уже начали реализовать его! К примеру, стали устраивать мастер-классы по карвингу среди школьников: они приходят в нашу учебную столовую, а мы им показываем, как из овощей и фруктов можно сделать настоящее произведение искусства. В итоге мальчишки и девчонки увлекаются, развивают свои творческие способности и находят здесь приятелей и друзей, которые ведут здоровый образ жизни».