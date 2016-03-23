Молодежь Владивостока предлагает свои методы борьбы с наркоманией

«Кафе мира», театральные постановки, спорт и кулинарные мастер-классы - эти и другие социальные проекты представили 16 марта в актовом зале Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского крайпотребсоюза студенты учреждений профессионального образования приморской столицы, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Здесь состоялась финальная часть городского антинаркотического конкурса «Свобода действий». Во Владивостоке этот конкурс проходит впервые, его организатором является МКУ «Молодежный ресурсный центр».
В мероприятии приняли участие восемь команд: Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа, Академического колледжа и Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС, Колледжа технологии и сервиса, Судостроительного колледжа, Владивостокского гидрометеорологического колледжа, Морского колледжа МГУ им. Г.И. Невельского.
Команды представляли свои проекты в формате презентаций или видеороликов продолжительностью до 6 минут. Тема - профилактика употребления наркотиков, табачных изделий или алкоголя. Оценивала конкурсантов экспертная комиссия, куда вошли специалисты органов системы профилактики, наркоконтроля, здравоохранения и представители молодежных общественных объединений.
«Несмотря на то что было сложно - ведь мы совмещали учебу, работу и одновременно с этим писали проект «В чистоте здоровым быть здорово!», - мы очень рады участию в этом конкурсе, - поделились студенты КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса» Роман ГИГОЛА и Екатерина ГАЛИУЛИНА. - Мы уже начали реализовать его! К примеру, стали устраивать мастер-классы по карвингу среди школьников: они приходят в нашу учебную столовую, а мы им показываем, как из овощей и фруктов можно сделать настоящее произведение искусства. В итоге мальчишки и девчонки увлекаются, развивают свои творческие способности и находят здесь приятелей и друзей, которые ведут здоровый образ жизни».
Именно этот проект - «В чистоте здоровым быть здорово» - занял первое место. Стоит отметить и другие интересные проекты конкурса «Свобода действий». Например, «Кафе мира»: по задумке авторов на базе колледжей должны быть созданы такие «кафетерии», где юноши и девушки за чашкой кофе могли бы провести свободное время в компании друзей, поделиться идеей о методе борьбы с наркоманией, придумать сценарий для театральной постановки на тему профилактики вредных привычек и многое другое.
«Видно, что ребята хотят для своих ровесников совершать полезные дела, но пока многим участникам не хватает знаний и умений в решении поставленных задач, - отметил член экспертной комиссии конкурса, председатель Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Максим ПРЯЖЕННИКОВ. - Поэтому вместе с «Молодежным ресурсным центром» мы решили заняться подготовкой ребят в соцпроектировании. В апреле во Владивостоке будет открыта такая школа, участие в ней будет для всех бесплатным».
Второй этап антинаркотического конкурса прошел в форме турнира «Что? Где? Когда?», темой которого также стала профилактика психоактивных веществ и ведение здорового образа жизни. По словам участников игры, задания были сложными, но интересными. В итоге первое место среди подростков заняла команда Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского крайпотребсоюза, второе - Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС, третье - Морской колледж МГУ им. Г.И. Невельского.
Отметим, что все участники конкурса «Свобода действий» получили грамоты, а команды, занявшие первые места на каждом этапе соревнования, - памятные кубки.
Как отметил Андрей ВОЛКОВ, «Молодежный ресурсный центр» поддержит реализацию проектов-призеров конкурса. А курсанты из команды Морского колледжа МГУ им. адмирала Невельского приглашены к совместной работе по пропаганде здорового образа жизни в подростковой среде.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.