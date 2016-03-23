Моногородам предложено искать инвесторов самим

Согласно поправкам, из действующего постановления предполагается исключить инвестиционную деятельность фонда. Изменения вносятся по поручению первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, в ведении которого находится вопрос развития моногородов. Ранее он утверждал, что правительство «поддержит все моногорода», однако помощь будет больше консультационной, а не финансовой. По мнению ведомства, финансирование инвестиционных проектов за счет средств фонда снижает эффективность использования субсидии, поскольку количество созданных в рамках проекта рабочих мест обеспечивается фактически двойным участием фонда как в создании инфраструктуры, так и в самом проекте. В связи с этим растет стоимость создания одного рабочего места.