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На праймериз в Законодательное Собрание Приморья стало уже тесно

23 марта 2016, 16:00
В качестве участников праймериз краевого уровня зарегистрировалось более 15 человек, включая спикера ЗС последних двух созывов Виктора Горчакова
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Выборы

Параллельно с выдвижением на праймериз в Госдуму, региональный оргкомитет предварительного голосования ведет прием заявлений и от тех, кто намерен выдвинуться от партии в Законодательное Собрание Приморья, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Среди желающих есть как действующие депутаты ЗС ПК, так и те, кто хотел бы туда вернуться.

Например, вернуться в краевой парламент попытается руководитель регионального отделения общественной организации «Матери России» Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, последние пять лет трудившаяся депутатом ЗС, представителем Приморья в Совете Федерации и вице-губернатором Приморья. Ее избирательный округ – №15, в который входят Пожарский, Дальнереченский, Красноармейский муниципальные районы и Дальнереченский городской округ. Однако по этому же округу в ЗС идет действующий депутат Виктор МИЛУШ, имеющий крепкие позиции в энергетическом «сердце» Приморья – Пожарском районе и Лучегорске.

Всего по состоянию на конец минувшей недели в качестве участников праймериз краевого уровня зарегистрировалось более 15 человек, включая спикера ЗС последних двух созывов Виктора ГОРЧАКОВА. В ближайшее время региональный оргкомитет предварительного голосования планирует совершить выезды в Лесозаводск, Арсеньев и Находку, чтобы желающим подать заявку на участие в праймериз не нужно было ехать во Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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