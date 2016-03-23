На праймериз в Законодательное Собрание Приморья стало уже тесно

Параллельно с выдвижением на праймериз в Госдуму, региональный оргкомитет предварительного голосования ведет прием заявлений и от тех, кто намерен выдвинуться от партии в Законодательное Собрание Приморья, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Среди желающих есть как действующие депутаты ЗС ПК, так и те, кто хотел бы туда вернуться.
Например, вернуться в краевой парламент попытается руководитель регионального отделения общественной организации «Матери России» Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, последние пять лет трудившаяся депутатом ЗС, представителем Приморья в Совете Федерации и вице-губернатором Приморья. Ее избирательный округ – №15, в который входят Пожарский, Дальнереченский, Красноармейский муниципальные районы и Дальнереченский городской округ. Однако по этому же округу в ЗС идет действующий депутат Виктор МИЛУШ, имеющий крепкие позиции в энергетическом «сердце» Приморья – Пожарском районе и Лучегорске.
Всего по состоянию на конец минувшей недели в качестве участников праймериз краевого уровня зарегистрировалось более 15 человек, включая спикера ЗС последних двух созывов Виктора ГОРЧАКОВА. В ближайшее время региональный оргкомитет предварительного голосования планирует совершить выезды в Лесозаводск, Арсеньев и Находку, чтобы желающим подать заявку на участие в праймериз не нужно было ехать во Владивосток.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.