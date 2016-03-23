На праймериз в Законодательное Собрание Приморья стало уже тесно

Всего по состоянию на конец минувшей недели в качестве участников праймериз краевого уровня зарегистрировалось более 15 человек, включая спикера ЗС последних двух созывов Виктора ГОРЧАКОВА. В ближайшее время региональный оргкомитет предварительного голосования планирует совершить выезды в Лесозаводск, Арсеньев и Находку, чтобы желающим подать заявку на участие в праймериз не нужно было ехать во Владивосток.