Особую экономическую зону на Русском признали мертворожденной

Туристско-рекреационная ОЭЗ на острове Русском была создана постановлением правительства от 31 марта 2010 года. Минэкономразвития в 2014 году уже предлагало досрочно прекратить ее существование, отмечая что за прошедшее с момента ее образования время была разработана концепция развития зоны, велась работа по оформлению земельно-имущественных отношений. Финансирование указанных работ за счет средств федерального бюджета не производилось, интерес к реализации проектов частными инвесторами проявлен не был, резиденты не зарегистрированы. Предлагалось развивать ее в ином формате, вне института ОЭЗ, с использованием механизмов частно-государственного партнерства.