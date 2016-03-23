"Партию предпринимателей" в Приморье возглавит лидер "Деловой России"

Партия «Правое дело», которую в конце февраля возглавил федеральный бизнес-омбудсмен Борис ТИТОВ, «реанимирует» свое отделение в Приморском крае. В минувшую субботу, 19 марта, во Владивостоке состоялась региональная конференция партии, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
По ее итогам руководителем приморского отделения был единогласно избран председатель приморского отделения «Деловой России», руководитель рабочей группы штаба ОНФ в Приморском крае «Честная и эффективная экономика» Алексей ТИМЧЕНКО. Он уже заявил, что обновленное «Правое дело» пойдет на выборы для защиты интересов бизнеса.
После проведенного 29 февраля съезда «Правого дела» в Москве, где решались в основном организационные и кадровые вопросы, процесс обновления «ПД» пошел и в регионах. 19 марта в ходе тайного голосования участники собрания приморского отделения «Правого дела» избрали своим лидером председателя Приморского регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексея Тимченко. Кроме того, Алексей Тимченко избран делегатом от Приморского края на внеочередной федеральный съезд «Правого дела», который состоится 26 марта.
По словам Тимченко, сейчас первоочередная задача регионального отделения «ПД» - выстроить собственную структуру и сформировать исполком.
- Костяк отделения пока составляют предприниматели. Со многими представителями крупного бизнеса ведем переговоры. В первую очередь ждем в партии людей, которые понимают, что они несут ответственность не только за экономическую, но и за политическую ситуацию в крае, - подчеркнул новый лидер приморского «Правого дела» в разговоре с корреспондентом деловой газеты «Золотой Рог».
Кроме того, партия намерена принять участие в предстоящих выборах депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Приморья.
- На сегодняшний день существует целый ряд проблем развития предпринимательства, которые требуют скорейшего решения при адекватной поддержке на уровне законодательных органов власти. Это и необходимость развития сегмента малого бизнеса, и уход экономики с «сырьевых» рельсов, и развитие современного инновационного бизнеса. Необходимость таких перемен ощущается и в Приморье, которое является основным российским регионом, интегрированным в АТР, то есть находится в непосредственной близости от ряда развитых конкурентных азиатских экономик. Поэтому предприниматели заинтересованы в том, чтобы «Правое дело» приняло активное участие в выборах всех уровней и делегировало своих представителей в законодательные органы, - отметил Алексей Тимченко.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.