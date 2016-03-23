"Партию предпринимателей" в Приморье возглавит лидер "Деловой России"

- На сегодняшний день существует целый ряд проблем развития предпринимательства, которые требуют скорейшего решения при адекватной поддержке на уровне законодательных органов власти. Это и необходимость развития сегмента малого бизнеса, и уход экономики с «сырьевых» рельсов, и развитие современного инновационного бизнеса. Необходимость таких перемен ощущается и в Приморье, которое является основным российским регионом, интегрированным в АТР, то есть находится в непосредственной близости от ряда развитых конкурентных азиатских экономик. Поэтому предприниматели заинтересованы в том, чтобы «Правое дело» приняло активное участие в выборах всех уровней и делегировало своих представителей в законодательные органы, - отметил Алексей Тимченко.